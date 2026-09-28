A szegedi ügyészség nyomozhat Fürcht Pálnak a Legfőbb Ügyészség politikai nyomásgyakorlásáról tett állításainak ügyében

ügyészség;Szeged;feljelentések;KNyF;Vidéki Prókátor;aranykonvoj;Fülöp Botond;Fürcht Pál;

2026-09-28 17:18:00 CEST

Számos feljelentés született azután, hogy a jelenleg éppen a Legfőbb Ügyészségen dolgozó ügyész azt állította, hogy az aranykonvoj-ügyben és a Gundalf-Henry-ügyben miként érték el, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az úgynevezett aranykonvoj-ügy és az úgynevezett Gundalf-ügy kreált és politikailag befolyásolt jellegére, valamint a Fürcht Pál legfőbb ügyészségi ügyész által az ATV Egyenes beszéd című műsorában tett tényállításokra alapított feljelentések – köztük az általam benyújtott feljelentés – elintézésére a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséget jelölte ki – írta a Facebook-oldalán a Vidéki prókátor, azaz Fülöp Botond ügyvéd, aki az áttételről szóló határozatot már át is vette.

A jogász múlt kedden este tett feljelentést Fürcht Pál, a KNYF lemondott főügyésze által egy nappal azelőtt az ATV-nyilatkozata után. Abban az ügyész többek között azt állította, hogy egy ügyészségi vezető megmondta, ki ellen lehet nyomozni és kiket nem lehet kihallgatni. Azt az általa meg nem nevezett vezető nem mondta meg, hogy melyik ügyről van szó, sem azt, ki ellen lehetett nyomozni.

Korábban Fürcht politikailag érzékeny ügyek nyomozásának befolyásolásával indokolta lemondását. A 444 a birtokába került a lemondást alátámasztó dokumentum alapján arról számolt be, hogy mind az aranykonvoj-ügyben, mind a Gundalf-Henry-ügyben Fürchtöt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után. A Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztálya akkor azt közölte, hogy Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az ukrán aranykonvoj-ügyben közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

Fülöp Botond az ügyészségi ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen ismeretlen tettes ellen tett feljelentést „első sorban a Btk. 282.§ (1) bekezdésébe ütköző és a b) pont szerint minősülő, a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekvéssel elkövetett bűnpártolás bűntette, másodsorban pedig a Btk. 305.§-ába ütköző és a c) pont szerint minősülő, hivatali helyzettel egyébként visszaélve elkövetett hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt”.