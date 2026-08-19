Aranykonvoj-ügyben bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatti nyomozást a NAV

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2026-08-19 13:22:00 CEST

Kiderült, hogy az ukrán pénzszállítók igazolt és jogszerű forrásból származó aranyt és bankjegyeket szállítottak, azokkal kapcsolatban bűncselekménynek még a gyanúja sem merült fel.

A mai napon a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, Központi Nyomozó Főosztály a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (1) bekezdésébe ütköző és a (7) bekezdés a) pontja szerint minősülő pénzmosás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette – áll az ukrán Oscsadbank (JSC Oschadbank) jogi képviseletében eljáró Horváth Lóránt vezető ügyvéd lapunkhoz is eljuttatott közleményében.

A közlemény szerint a nyomozóhatóság indokolásában kifejtette, hogy a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve a szemle során fellelt bankjegyek és nemesfém eredete és szállítása kapcsán megállapítható, hogy „azok a Raiffeisen Bank International AG és JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár JSC Oschadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta.”

A büntetőeljárás során beszerzett információk, rendelkezésre álló bizonyítási eszközök alapján az nyert megerősítést, hogy a bankjegyek, illetve a nemesfémek nem büntetendő cselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával összefüggésben kétség nem merült fel, ezért törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel – szögezte le Horváth Lóránt.

Mint ismert, a Rogán Antal bukott miniszter felügyelete alatt álló titkosszolgálatok felderítése, majd feljelentése nyomán a TEK március 5-én, az alacskai pihenőnél rajtaütött az ukrán Oscsadbank pénzszállító konvoján. Az éppen (furcsa mód) fegyvertelen ukrán pénzszállítókat ezután a NAV egyik objektumába szállították, a konvojban talált 27 milliárd forintnyi értéket pedig lefoglalták, majd utólag az Országgyűlés fideszes többsége törvényesítette az eljárást, lefoglalta az ukrán takarékbank pénzét.

Az akciót az Orbán-kormány kezdettől propagandacélra használta, azt állította, hogy az ügyben pénzmosás történhetett, és azt sejtette, azt az – amúgy szakmailag nonszensz – állítást sulykolva, hogy Ukrajna így, közúton szállított pénzből akarta volna finanszírozni a Tisza Pártot. A márciusban lefoglalt ukrán vagyont végül a kormányváltás után májusban a NAV visszaadta Ukrajnának. Az elfogott hét ukrán pénzügyőr pedig feljelentést tett. Az ügyben eddig egyedül a rajtaütést végrehajtó TEK exvezetőjét, Hajdu Jánost gyanúsították meg a fogvatartottak sanyargatásával.