Megint lezuhant egy drón Romániában, észre sem vették a radarok

Románia;radar;drón;

2026-09-29 13:20:00 CEST

Az ukrán határtól 30 kilométerre ért földet.

A román légtérbe észrevétlenül behatoló, az ukrán határtól 30 kilométernyire lezuhant drón roncsait találták meg egy szántóföldön - közölte kedden a román védelmi minisztérium.

Keddre virradó éjszaka egy lakos tett bejelentést a 112-es segélyhívón a lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt. Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett.

A tárca közölte, hogy a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást Románia légterébe. Az éjszaka folyamán volt ugyan egy légiriadó a Tulcea megyei Isaccea térségében, ami miatt a helyszínre küldték a spanyol légierő két, Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét, de a riasztást kiváltó, az ukrán-román folyami határt megközelítő drón nem lépett be a román légtérbe.