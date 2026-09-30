Megszűnik Demeter Szilárd projektje, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ

megszüntetés;Demeter Szilárd;Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ;

2026-09-30 08:14:00 CEST

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi médiában jelezte, az Országos Közgyűjtemények Szövetségének konferenciáján közölte a múzeumok vezetőivel: január 1-től megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK).

A döntéssel az MNMKK-hoz tartozó intézmények visszakapják szakmai és jogi önállóságukat. „Rendbe tesszük a múzeumi rendszer működését: kiszámíthatóbb finanszírozáson, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatokon, erősebb nemzetközi együttműködésen és a méltatlan bérek rendezésén dolgozunk. A részleteket azokkal együtt alakítjuk ki, akik nap mint nap működtetik a múzeumokat.” – fogalmazott Tarr Zoltán Facebook bejegyzésében.

A miniszter már májusban, a Parlamentben tartott bizottsági meghallgatásán kilátásba helyezte, hogy megszüntetnék a 2024 júliusában létrehozott központosítást.

Az MNMKK alá tartozott a Magyar Nemzeti Múzeum mellett az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár.

Demeter Szilárd, az Orbán-kormány egyik legfontosabb kultúrpolitikai szereplője az MNMKK elnökeként már a kezdetektől nagy ambíciókkal tekintett a projektre, amelytől többek között a múzeumokra szánt támogatások hatékonyabb elosztását várta – és sosem tagadta, hogy a terület forráshiánnyal küzd.

Különösen a bérezés terén értett egyet a szakmával: egy ízben maga is „gyalázatosnak” nevezte a múzeumi dolgozók fizetését. Demeter a megoldást az intézmények centralizálásában látta, véleménye szerint racionális lépés volt, hogy a Közgyűjteményi Központ felelőssége legyen az alá tartozó intézmények támogatásainak elosztása. A közgyűjteményi szakma jó része viszont egészen másképp vélekedett erről: a központosításban a döntési folyamatok felesleges lassítását és a kormányzati ideológiától való függést látták. Az MNMKK létrejöttének első hónapjait Demeter az állapotok feltérképezésével töltötte, 2024 végére ígért egy átgondolt szakmai cselekvési tervet. Nagy visszhangot keltett a nyilvánosságban többek között, hogy közölte: a dolgozók bérét akár annak árán is növelné, ha ez ezzel párhuzamosan elbocsátásokkal is járna.

2024 októberében Demeter menesztette Hammerstein Juditot és Virágos Gábort, az MNMKK főigazgató-helyetteseit, nem sokkal később pedig Bérczes Zsigmond, a Közgyűjteményi Központ kreatív igazgatója is távozott. (Hammerstein Judit egy ideig a Fidesz parlamenti frakciójának sajtófőnöke, korábban az első Orbán-kormány idején a kormányfő sajtófőnöke volt. Később a kultúráért felelős tárca helyettes államtitkáraként is tevékenykedett.)

Azt, hogy a szakmában egyre nagyobb volt a fluktuáció, Demeter végig az alacsony bérekkel indokolta, hozzátéve, hogy ő maga pontosan azért dolgozik, hogy a kielégítő bérrendezés megtörténhessen. (Amihez, úgy becsülte, 2-3 milliárd forintnyi többletforrásra van szükség.)

Demeter a szakmai cselekvési tervben bízott, szerinte ez alapján döntött volna az állam a többletforrás megítélésétől. 2024 novemberében még egy múzeumi stratégiát is publikált Legelőből hazát címmel.

Ebben fejtegette, hogy újrapozícionálnák a nemzeti kultúrát, amelyhez újra kell értelmezni az ország közép-európai helyzetét és hidat kell képezni kelet és nyugat között. Demeter akkor lapunk kérdésére bizonytalanul beszélt a rendelkezésre álló forrásokról, hozzátéve, hogy a központ költségvetése körülbelül 27 milliárd forint, de az a jövő zenéje, a Pénzügyminisztérium ebből mennyit fizet majd ki.

Demeter Szilárd, bár látta a terület hiányosságait, 2025 januárjában, egy interjúban visszautasította azt a kritikát, amely szerint „apokaliptikus állapotok” uralkodnak a múzeumokban. Belátta, hogy a szakma problémáinak kezelése nem is megy rögtön, így 2030-ig tervezett a helyzet rendezésével. Márciusban elismerte, szerinte egyelőre nem sikeres a központosítás: ekkoriban érkeztek az első hírek arról, hogy kormányzati szinten sem elégedettek a projekttel és akár még az elnök menesztésére is sor kerülhet. (Ráadásul január végén kiszivárgott egy belső levelezés, amely szerint súlyos anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a központ tagintézményei.) 2025 pedig már javarészt a tiltakozó dolgozóktól, növekvő szakmai feszültségekről szólt. Szeptemberben az MNMKK Üzemi Tanácsa egy demonstrációt is tartott, miután a bérrendezésről szóló levelükre Demeter Szilárd nem válaszolt.

Az elnök 2025 októberében távozott az MNMKK éléről, őt Zsigmond Gábor történész váltotta, aki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói feladatai mellett vállalta a tisztséget, akkor a tervek szerint 5 évre.

Már ekkor – az Index információi szerint – arról szóltak a hírek, hogy Zsigmond feladata a „finom decentralizáció” lesz. Demeter Szilárd távozását meglehetősen furcsán értékelte a kormány: az egykori elnök kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos lett, vagyis lényegében “felfelé bukott”. Bár annak ellenére, hogy maga Demeter is elismerte, nem elégedett az MNMKK projekttel és hónapokig a szakmán belüli feszültségekről szóltak a hírek, Hankó Balázs, akkori kulturális miniszter hangsúlyozta, a minisztérium meg volt elégedve Demeter „kiváló” munkájával.