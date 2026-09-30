Unger Anna: A gyorsaság az egyik legfontosabb szempont

Fidesz;Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-30 22:44:00 CEST

Az NVVH elnöke méltatlannak és az ÁVH áldozataival szembeni tiszteletlenségnek tartja a Fidesz ÁVH-zását.

Méltatlannak és az ÁVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte Unger Anna, hogy az általa vezetett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt az egykori kommunista Államvédelmi Hatósághoz hasonlítják. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában hangsúlyozta, egy olyan intézményről van szó, amely alkotmányos és jogállami garanciák mellett jött létre, hosszú előzetes és társadalmi egyeztetést követően.

A hivatal létrehozásában jogvédő és szakmai szervezetek véleményét is figyelembe vették, és a választási eredményeket nézve jelentős társadalmi felhatalmazás áll mögötte - jelezte az NVVH elnöke, hozzátéve, tisztességtelennek tartja, hogy az igazságszolgáltatás egyik szereplőjét így próbálják meg delegitimálni, ezzel pedig az igazságszolgáltatásba vetett társadalmi bizalmat is gyengíteni.

A testület alkalmazottainak fideszes listázásáról szólva Unger Anna elmondta, önmagában az, hogy nyilvánosan leírják az ő és helyettese, Tasnádi Katalin nevét, illetve bemutatják szakmai előéletüket, még nem tekinthető fenyegetésnek, hiszen mindketten vállalták a nyilvánosságot. Más azonban, ha már arról beszélnek, hogy a hivatalban dolgozó valamennyi embert listázni fogják, ez ugyanis olyan, mintha a bíróságokat, az ügyészséget vagy a rendvédelmi szerveket fenyegetnék meg - közölte. Feljelentést egyelőre nem tesznek, de ha a helyzet súlyosbodik, vagy a hivatal dolgozóit érintő, személyes adatokat és egyéb, nem nyilvános szövegeket tartalmazó lista jelenik meg, akkor lépni fognak.

Az NVVH hatáskörébe vont első négy ügyről szólva - az Orbán Áron nevéhez kapcsolódó vízumbiznisz ügye, az óbudai korrupciós ügy, a mintegy tízmilliárdos Volánbusz-ügy, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költései - Unger Anna elmondta, azért választották ezeket, mert az ügyek egy részét már korábban is olyan ügyészek vizsgálták, akik most az NVVH-hoz kerülnek, tehát az ügyek már részben feltárt állapotban vannak, gyorsabban lehet velük haladni. Emellett a felsoroltak jellegzetes példák lehetnek a magyar politikai korrupció, illetve a közpénzek elvesztésének bizonyos típusaira. A döntést Tasnádi Katalin hozta meg.

Az első négy ügyet nagyon sok további négy ügy fogja követni

- ígérte Unger Anna, kérdésre pedig azt is megígérte, hogy gyorsan. Mint mondta, a gyorsaság az egyik legfontosabb szempont, hiszen jogos társadalmi elvárás, hogy a nyomozások ne álljanak meg, hanem minél gyorsabban eljussanak akár a vádemelésig is. Azt viszont, hogy mely ügyeket milyen sorrendben vonják saját hatáskörbe, nem a közvélemény igényei, hanem szakmai szempontok alapján döntik el. Az MNB-ügyet azért nem vonták első lépésben magukhoz, mert állítása szerint mintegy 35 ezer oldalnyi iratanyagot kellene első lépésben feldolgozni, így az jelenleg nem feltétlenül szolgálná a hivatal legfontosabb célját, a gyors munkát. Ettől még később persze nem kizárt, hogy ezt az ügyet is vizsgálják majd.

Szó esett az interjúban az NVVH személyi állományáról is. Unger Anna elmondta, rengeteg önéletrajz érkezett hozzájuk, és a hivatal különböző funkcionális egységeinek felállítása is zajlik. Szükség van többek között jogi és gazdasági területre, illetve a költségvetési szerv működéséhez szükséges adminisztratív háttérre is. A nyomozati állomány jelenleg ügyészekből, nyomozókból, rendőrségi és ügyészségi dolgozókból, valamint a NAV-tól érkező munkatársakból áll, körülbelül 30-40 fős állomány kezdi meg a munkát hamarosan. Mindemellett várnak még embereket, álláspályázatokat is kiírnak. A hivatal honlapja várhatóan a jövő héten lesz nyilvános, az álláspályázatok is megjelennek majd ott. Három elnökhelyettesi poszt továbbra is betöltetlen. Az egyik terület a nyomozati jogorvoslati főosztály lesz, ez fogja vizsgálni az NVVH által végzett nyomozási cselekmények ellen benyújtott panaszokat.

Unger Anna arról is beszélt, hogy személyi védelem mellett járja a várost, és érzi a hivatalra nehezedő társadalmi és politikai nyomást, ugyanakkor nem az a legfontosabb, hogy folyamatosan nyilatkozzanak, hanem hogy ténylegesen felépítsék a működőképes intézményt. Az elmúlt hetekben például egyszerre kellett kialakítaniuk a költségvetési szerv működésének feltételeit, megtalálni a helyszínt, beszerezni a szükséges eszközöket és felépíteni a kezdő stábot. Próbálnak nagyon gyorsan haladni. Azt mindenesetre nagy eredménynek tartja, hogy a hivatal ilyen rövid idő alatt működőképessé vált.