Mától újra megyék a vármegyék, búcsút intünk a főispánoknak is

megyék;főispánok;vármegyék;

2026-10-01 07:56:00 CEST

Ők ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Megszűnik mától a vármegye elnevezés: a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy

a vármegye név október elseje után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a „felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható”.

A kormány még július végén nyújtotta be a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát. A dokumentum indoklásában az állt, a törvény célja a hatályos szabályozás terminológiai egységének megteremtése a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken. A javaslat arra is kitért, hogy az nem irányul az érintett szervek feladat- és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét.

A Fidesz-kormány még 2022-ben vezette be a vármegye és főispán kifejezéseket.