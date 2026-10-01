Hajdu János korábbi helyettese lett a rendőrségbe beolvadó Terrorelhárítási Központ vezetője

rendőrség;Terrorelhárítási Központ;Hajdu János;

2026-10-01 11:58:00 CEST

Kovács András 2026. május 28. óta a megbízott főigazgató.

Október elsejétől Hajdu János volt helyettese, a 2022-től főigazgató-helyettesként dolgozó Kovács András rendőr dandártábornok, rendőrségi tanácsos lett a Terrorelhárítási Központ parancsnoka, különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettes – írja a Telex.

A portál felidézi, Kovács András 2001-ben kezdett a rendőrségnél, mozgóőr, járőr, nyomozó, főügyeletes vonalon haladt felfelé a ranglétrán. 2010-ben került a Terrorelhárítási Központhoz ügyeletvezetőként, majd osztályvezető, később igazgató lett. 2022-től főigazgató-helyettesként dolgozott, 2026. május 28-tól pedig ő lett a megbízott főigazgató.

Október elsejétől a rendőrség szervezetébe olvadt be az addig önálló Terrorelhárítási Központ (TEK) és az Országgyűlési Őrség. A rendelet szerint „a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében indokolt a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetébe integrálni.”

Pósfai Gábor belügyminiszter június 15-én felmentéssel megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatójának hivatásos szolgálati jogviszonyát. Hajdunak május végén kellett távoznia a TEK éléről, miután Magyar Péter miniszterelnök május 27-i hatállyal felmentette pozíciójából.