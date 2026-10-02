Az ORFK lezárta a kékharisnyázó e-mail vizsgálatát, két rendőrt kivontak a kommunikációs területről

rendőrség;sajtó;nők;zaklatás;ORFK;e-mail-botrány;hangnem;

2026-10-02 07:14:00 CEST

Azt nem közölte a rendőrség, hogy kik az érintettek, hova helyezték át őket, de új szervezeti kultúráról írtak, amelynek része a hibák elismerése és a már korábban megtörtént bocsánatkérés.

Lezárult a belső vizsgálat, amelyet az országos rendőrfőkapitány rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben – közölte péntek reggel a police.hu oldalon az ORFK Kommunikációs Szolgálata azután, hogy szerdán elnézést kértek a HVG-nek küldött kékharisnyázó rendőrségi e-mail miatt. – A lefolytatott vizsgálat során feltárt információkból levontuk a következtetéseket. Az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja a munkáját – írták, de nem nevezték meg, hogy kikről van szó.

Mint előzőleg a Népszava is megírta, egy feltehetően nem neki szánt rendőrségi e-mailt kapott Martini Noémi, a HVG újságírója, miután személyes interjút kért a budapesti utcai zaklatásokkal kapcsolatban Budapest rendőrfőkapitányától. A levél „Kedves Attila!” megszólítással kezdődött, címzettjei között a HVG újságíróján kívül három rendőrségi munkatárs szerepelt, és azt írták benne: „Soma szerint egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni.” A név feltehetően Csécsi Soma szóvivőre utalhatott.

A történtek után a rendőrség szerdán közleményt adott ki az ügyben és elnézést kért. „A mai sajtóhírekben megjelent a BRFK egyik interjúkérelmével kapcsolatos belső levelezés. Az abban használt hangnem elfogadhatatlan, nem tükrözi a rendőrség kommunikációs normáit és az azzal kapcsolatos etikai követelményeket. A rendőrségtől elvárt a tiszteletteljes, tárgyszerű kommunikáció mind az állampolgárokkal, mind a sajtó munkatársaival, valamint egymással szemben is” – szögezték le. Akkor utaltak a nőiségében megsértett újságírónő érdeklődésének tárgyára, és elismerték, hogy „a nőket érő utcai zaklatás valós probléma”. – A kérdéskört, a bejelentett és a be nem jelentett eseteket egyaránt komolyan kell venni, valamint minden jogilag lehetséges eszközzel fel kell lépni a megelőzésük érdekében – tették hozzá.

Most a vizsgálat alapján megismételték, hogy a testület vezetése és a teljes személyi állománya nevében elfogadhatatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat. – A rendőrség munkatársaitól minden körülmények között kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várunk el, függetlenül attól, hogy milyen területen végzik feladatukat, és attól is, hogy egymással, állampolgárral vagy adott esetben újságíróval beszélgetnek. A szervezetünkben alapvető érték és elvárás, hogy ennek szellemében lássuk el a mindennapi szolgálatot. Az új szervezeti kultúra fontos része, hogy elismerjük hibáinkat, tudjunk bocsánatot kérni és tegyünk meg mindent a megismétlődés elkerüléséért – zárta le az ügyet a maga részéről az ORFK.