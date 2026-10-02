Azt nem közölte a rendőrség, hogy kik az érintettek, hova helyezték át őket, de új szervezeti kultúráról írtak, amelynek része a hibák elismerése és a már korábban megtörtént bocsánatkérés.
Fordulatot hozhat az amerikai elnökválasztáson, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) értesítette a washingtoni kongresszust, újranyitja a vizsgálatot a Hillary Clinton magán e-mail-szerverén folytatott levelezés ügyében. Eddig nem ismert e-mailek kerültek ugyanis az FBI birtokába egy másik nyomozás kapcsán, a magáról illetlen fotókat küldözgető volt demokrata képviselő, Anthony Weiner laptopjáról. Az FBI október végi „meglepetése” a Trump-kampánynak, s méginkább a republikánus honatyáknak lehet ajándék.
Donald Trump, republikánus elnökjelölt szerint komoly, a Watergate-botránynál is jelentősebb dolog lehet a háttérben, ha az FBI újra nyomozást indított Hillary Clinton emailjeinek ügyében, vetélytársa, Hillary Clinton tényeket követelt az FBI-tól.
Demokrata honatyák sürgetésére közzétették Colin Powell volt külügyminiszter 2009-es email-üzenetét, amelyben megírta Hillary Clintonnak, hogy külügyminisztersége idején ő szintén saját személyi számítógépét használta (az akkori technikai feltételeknek megfelelően otthoni telefonvonalán tárcsázta az internetet), s így kommunikált barátaival és külföldi vezetőkkel egyaránt.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyilvánosságra hozta pénteken azokat a feljegyzéseket, amelyek Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt júliusi meghallgatásán készültek.
Hillary Clinton 77 nappal az elnökválasztás előtt biztosan vezet, de a demokrata elnökjelölt több ponton is sebezhető. Semmi kétség, hogy a következő hetekben a Trump-kampány célba fogja venni ezeket a gyenge pontokat.
Sok fejfájást okozhatnak még Hillary Clintonnak a saját szerverén tárolt e-mail üzenetek. Egy szövetségi bíró tegnap elrendelte, hogy a washingtoni külügyminisztérium a tervezettnél gyorsabban hozza nyilvánosságra az FBI-vizsgálat során fellelt, újabb 15 ezer üzenetet Clinton még külügyminiszterként folytatott levelezéséből. A levelek kiadását a Judicial Watch konzervatív jogászfórum követelte.
Ne emeljenek vádat Hillary Clinton, a demokraták várható elnökjelöltje ellen - ezt javasolta James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója keddi washingtoni sajtótájékoztatóján az amerikai politikai élet egyik központi kérdésévé vált e-mail-botrány ügyében folytatott nyomozás eredményeit ismertetve.
Hillary Clinton e-mail-botrányát nem hagyják elaludni. A Washington Post kiderítette, hogy a volt elnök, Bill Clinton és felesége saját költségére alkalmazott egy informatikust, hogy otthoni szerverüket rendben tartsa.