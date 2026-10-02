Fordulatot hoz az új FBI-vizsgálat?

Fordulatot hozhat az amerikai elnökválasztáson, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) értesítette a washingtoni kongresszust, újranyitja a vizsgálatot a Hillary Clinton magán e-mail-szerverén folytatott levelezés ügyében. Eddig nem ismert e-mailek kerültek ugyanis az FBI birtokába egy másik nyomozás kapcsán, a magáról illetlen fotókat küldözgető volt demokrata képviselő, Anthony Weiner laptopjáról. Az FBI október végi „meglepetése” a Trump-kampánynak, s méginkább a republikánus honatyáknak lehet ajándék.