Hiába állt az élen Betlehem és Fábián, a rossz idő miatt lefújták a barcelonai versenyt

nyílt vízi úszás;Fábián Bettina;Betlehem Dávid;

2026-10-03 17:05:00 CEST

A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyíltvízi úszók Európa Kupájának Barcelonában rendezett viadalát, amelyen négy magyar is indult.

A hazai szövetség beszámolója szerint a 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. Mivel nem jutottak el a táv feléig, ezért nem rangsorolták a versenyzőket.

Érdekesség, hogy a két magyar versenyző múlt héten a sorozat horvátországi versenyén egyaránt dobogós helyen végzett, de végül szabálytalan sapkahasználat miatt kizárták őket, ami miatt később a magyar szövetség beadvánnyal élt az európai szervezet irányába.

A Barcelonában tartott Európa Kupa-viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári-Farkas Viktória is indult.