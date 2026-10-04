Szegeden tűnt fel Novák Katalin, a volt köztársasági elnök bemutatott egy okos edzőgépet

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2026-10-04 10:31:00 CEST

Mint kiderült, a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz több mint ötszáz különböző gyakorlatot kínál.

Okos edzőgépet mutatott be Novák Katalin szombaton a szegedi EgészségFeszten – derül ki a Délmagyar tudósításából.

A lap szerint az eseményre több mint 260-an regisztráltak előzetesen, jóval többen, mint amennyire a szervezők számítottak. A látogatókat ingyenes szűrésekkel, szakorvosi beszélgetésekkel és különleges gépbemutatókkal várták. Anyajegyszűrés, vérnyomás-, vércukor- és véroxigénszint-mérés, légzésfunkció-vizsgálat és pszichológiai tanácsadás is elérhető volt. A szakmai beszélgetések az allergiás betegségek lelki hatásait, a bőrápolást, valamint a reflux és a légúti panaszok kapcsolatát is érintették.

Az Aranyklinika csapatában dolgozó volt köztársasági elnök az IMBODY okos edzőgépet mutatta be.

A cikk szerint a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz több mint ötszáz különböző gyakorlatot kínál. Hagyományos súlytárcsák helyett digitálisan szabályozható ellenállással működik, így a terhelés az adott gyakorlathoz és a felhasználóhoz igazítható.

Az eseményen bemutatták a VISBODY testösszetétel-mérő és testtartás-vizsgáló berendezést is: a Pécsről érkezett gép háromdimenziós képet készít a testről, méri annak körméreteit, elemzi a testtartás eltéréseit, és többek között a zsír- és izomtömegről is adatokat szolgáltat. Az eredmények alapján személyre szabott edzési és étrendi javaslatokat is készít – hangzott el a helyszíni bemutatón.

Novák Zoltán gyermektüdőgyógyász professzor elmondta, a korábbi szakmai programok után most kötetlenebb találkozási lehetőséget szerettek volna teremteni a családok és az orvosok között. Kiemelte, a megelőzés és a korai felismerés a legfontosabb céljuk. – Addig érdemes valamit keresni, ameddig még semmi tünetet nem okoz, mert akkor lehet, hogy még sokkal jobban tudunk rajta segíteni – hangsúlyozta.

Mint ismert, Novák Katalin államfőként, 2023 áprilisában Ferenc pápa magyarországi látogatására hivatkozva elnöki kegyelmet adott Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt igazgatóhelyettesének, ami az ő és az elnöki kegyelmet végül ellenjegyző Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bukásához vezetett. Ezt követően Novák Katalin csaknem teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.