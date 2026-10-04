Reagált a Medián arra, hogy Magyar Péter nem közölte a Tisza által rendelt kutatás készítőjét

közvélemény-kutatás;Medián;pártpreferencia;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-10-04 14:00:00 CEST

A kutatóintézet leszögezte: ha egy politikai párt úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza az eredményeket, akkor ugyanazok a szakmai-etikai elvárások lépnek életbe, mint bármely más közvélemény-kutatásnál.

A Facebookon reagált a Medián arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök vasárnap ugyancsak a közösségi oldalon arról számolt be: a Tisza által megrendelt reprezentatív felmérés szerint múlt hét óta 6 százalékponttal nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz között, és újra 65 százalék felett áll a Tisza.

A kutatóintézet bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Nincs azzal semmi baj, ha egy politikai párt közvélemény-kutatást rendel. Azzal sincs, ha a kutatás eredményeit megtartja magának. Ha azonban úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza az eredményeket, akkor ugyanazok a szakmai-etikai elvárások lépnek életbe, mint bármely más közvélemény-kutatásnál: a publikációban fel kell tüntetni legalább a felmérés dátumát, a minta nagyságát, a módszert és a kutatócég nevét.”

A közelmúltban egyébként több kutatócég, így a Medián mellett a Republikon Intézet és a 21 Kutatóközpont is nyilvánosságra hozta a legújabb pártpreferencia-felmérését, ezekről itt írtunk bővebben: