„A kormány akkor tenné igazán boldoggá az embereket, ha lecsökkentené az alapvető élelmiszerek áfáját, és kötelezné a boltokat, hogy azt alkalmazzák is”

kiskereskedelem;infláció;vásárlás;riport;árrés;vaj;áfacsökkentés;árrésstop;

2025-03-17 21:17:00 CET

– Lehet, hogy még mindig jobban jövök ki, ha az akciós termékeket keresem, mint azokat, amiket most az árrésstop miatt csökkentettek. Az a baj, hogy már eddig is rengeteg idő ment el, hogy átnézzük a boltok kínálatát, és oda menjünk, ahol legolcsóbban tudunk bevásárolni, most meg az is külön fejtörést okoz, hogy kibogarásszam, melyik termék lett ár-érték arányban a legkedvezőbb – így dohogott egy szürke cekkeres nyugdíjas férfi az egyik egri Spar szupermarket eladóterében.

Hétfőn kora délután jártunk itt, de nem tapasztaltuk, hogy a szokásoshoz képest nagyon megnőtt volna a forgalom, vagy mindenki a kormányrendelet miatt alacsonyabbá vált termékeket kereste volna. Egyetlen asszonnyal találkoztunk, aki három 20 dkg-os magyar vajat pakolt be a kosarába, azt mondta, múlt héten még 1700 forintért vette darabját, most meg 870-ért megkapta ugyanazt.





– Rettenetesen elszállt néhány termék ára, és ezek közé tartozik a vaj is. Nem szeretjük a margarint, süteménybe pláne nem, így aztán nekünk szinte luxusterméké vált a normális, tehéntejből készült alapanyag

– mondta. Egy középkorú férfi spontán csatlakozott a beszélgetésünkhöz, ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a margarin is jó áron kapható, most 300 forinttal kevesebb, mint korábban. Igaz, ebből olyan sokat nem tud megenni a család, így a megtakarítás sem lesz jelentős, főleg ha május végén a kormány nem hosszabbítja majd meg ezt az intézkedéscsomagot.

– Azt hiszik, nem fogják meghosszabbítani? – szólt át hozzánk a hűtőpult túloldalán egy negyvenes asszony.

– Hülyék lennének, ha nem tartanának ki ezzel jövő tavaszig, amikor választások lesznek, hiszen ez a kampány nekik nem kerül semmibe, csak a boltok szívják meg, rajtuk keresztül meg mi. Hiszen majd drágább lesz a mosópor, vécépapír, fogkrém, minden, ami nem tartozik a kategóriás árucikkek közé

– mondta. Hozzátette még, hogy a kormány akkor tenné igazán boldoggá az embereket, ha lecsökkentené az alapvető élelmiszerek áfáját, és kötelezné a boltokat, hogy azt maradéktalanul alkalmazzák is, vagyis ne „csípjenek le” belőle a vevő kárára. Ezt azonban szerinte a kormány sosem fogja meglépni, mert akkor a saját adóbevételeiről kellene lemondania.

Felkerestünk több egri és környékbeli kis boltot is: volt olyan húsáruház, ahol hétfőn délelőtt még nem tudták az alkalmazottak, nekik kell-e árat csökkenteni, és ellentmondásos véleményeket hallottunk arról, milyen méretű ellátó láncokra vonatkozik egyáltalán a törvény és milyen méretűekre nem. Több kistelepülésen egy kis bolt tulajdonosa azt állította: neki olyan alacsony a forgalma, hogy egyáltalán nem kell alkalmaznia az árréscsökkentést. Így aztán épp azokban a legszegényebb falvakban, ahol nincs ott valamelyik kiskereskedelmi üzletlánc boltja, hanem jellemzően helyi vállalkozó viszi az üzletet,