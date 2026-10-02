Marina Berlusconi továbbra is üzletembernek tartja magát, mégis egyre gyakrabban jelenik meg a Forza Italia kormánypárt belső vitáinak hátterében. A családi név, a médiabirodalom és a párt történelmi finanszírozása miatt minden megszólalása közvetlen politikai súlyt kap.
A tárcavezetőnek egészen pontosan a kéz- és lábbilincs, valamint a vezetőszár nem tetszett.
Kisebb politikai botrányt kavart, hogy az asszonynak vezetőszáron, bilincsben kellett megjelennie az ügy előkészítő ülésén.
Az egyedüli ésszerű döntést hozták meg az olasz kormány legkisebb pártja, a Forza Italia küldöttei, Európai Parlament volt elnökét választották meg a párt vezetőjének.
Donald Tusk felfüggesztette az európai uniós csúcstalálkozót, hogy kétoldalú megbeszéléseket folytasson a tagállamok vezetőivel.
Testbeszédével pozitív üzenetet küldött – az Európai Parlament elnöke ennyi biztatót tudott mondani Theresa May brüsszeli felszólalásáról.
Lengyelországban minden európai parlamenti képviselő biztonságban van - szögezte le hétfőn Beata Szydlo lengyel kormányfő, miután Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-bejegyzésében aggodalmát fejezte ki a lengyel ellenzéki uniós politikusok biztonsága miatt egy katowicei szélsőjobboldali tüntetés kapcsán.
"Mosolygós kávézásra" készül Orbán Viktor Antonio Tajanival. A miniszterelnök a Soros elleni olasz feljelentéssel "lőhet vissza", ha az Európai Parlament elnöke a magyar kormány Soros-tervet támadó konzultációja miatt felelősségre akarja vonni a svédországi EU-csúcson. Azaz, egyértelművé teszi, hogy ő nem ellenségeket keres Európában, hanem szövetségeseket, mégpedig Európa érdekében – mondta az atv.hu-nak egy kormányközeli forrás.
Nem volt könnyű kompromisszumra jutni a különféle politikai és nemzeti álláspontok között, de az Európai Parlament szakbizottságának sikerült elfogadnia a menedékjog reformjáról szóló szabálytervezetet - közölte Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke csütörtökön Brüsszelben az Európai Unió csúcstalálkozóján.
Németország továbbra is elkötelezett az európai projekt mellett - közölte Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke vasárnap.
Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke szerdán visszautasította azokat a terveket, amelyek szerint az uniós képviselőtestület munkáját egy helyszínen, Brüsszelben kellene összevonni.
Európa nem pusztán a közös pénzt, a közös piacot, hanem elsősorban a közös értékeket jelenti - hangsúlyozta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke az úgynevezett Európa-nap alkalmából közzétett videoüzenetében kedden.
Az Európai Parlamentnek, minden uniós intézménynek és valamennyi uniós polgárnak azon kell dolgoznia, hogy jobban működjön Európa, mert egy gyengülő Európa nem képes megoldani az előtte tornyosuló problémákat - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke az Állampolgári parlament nevet viselő brüsszeli rendezvényen elmondott beszédében kedden.
Az Európai Unió határvédelmi szerve, a Frontex bírálta a segélyszervezetek Földközi-tengeri fellépését. „Nem lenne szabad a líbiai bűnözői csoportok, embercsempészek munkáját segíteni azal, hogy a migránsokat a líbiai partszakaszhoz egyre közelebb veszik át az európai hajókra” – mondta el a Frontex igazgatója, Fabrice Leggeri a Die Weltnek. Ez ugyanis meglátása szerint azt eredményezi, hogy az embercsempészek még több embert kényszerítenek a lélekvesztő bárkákra.
Az LMP szerint a Fidesz egy megszorításpárti politikust segített az Európai Parlament (EP) élére, amikor támogatta Antonio Tarjani megválasztását a testület elnökének.
Harmadik fordulóban sem sikerült megválasztani az Európai Parlament új elnökét, a leköszönt Martin Schulz utódát, s így a végső döntés a szavazás negyedik fordulójára maradt, amelyben már csak a két élen végzett jelölt, Antonio Tajani, az EP néppárti alelnöke, illetve Gianni Pittella, az európai szocialisták parlamenti csoportjának elnöke maradt versenyben.
Nem született eredmény az Európai Parlament (EP) keddi elnökválasztásának első három fordulójában, a negyedik és egyben utolsó fordulóban így hivatalosan is a legtöbb szavazatot kapó két jelölt, a néppárti Antonio Tajani és a szociáldemokrata Gianni Pittella között fog eldőlni a verseny.
Kínos helyzet alakulhat ki az Európai Parlamentben. Január 17-én választják meg a távozó EP-elnök utódját, s várhatóan az új elnököt a szélsőséges, euroszkeptikus pártok szavazataival tehetik meg az uniós parlament első emberének. Kaotikus választás várható.