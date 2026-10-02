Marshall-tervet sürgetnek Afrikának

Az Európai Unió határvédelmi szerve, a Frontex bírálta a segélyszervezetek Földközi-tengeri fellépését. „Nem lenne szabad a líbiai bűnözői csoportok, embercsempészek munkáját segíteni azal, hogy a migránsokat a líbiai partszakaszhoz egyre közelebb veszik át az európai hajókra” – mondta el a Frontex igazgatója, Fabrice Leggeri a Die Weltnek. Ez ugyanis meglátása szerint azt eredményezi, hogy az embercsempészek még több embert kényszerítenek a lélekvesztő bárkákra.