Közeleg az országgyűlési választás időpontja, lapunk összegyűjtötte, melyek azok a dátumok, események, amelyekre érdemes lesz figyelni.
Ráadásul nem csak az átjelentkezők száma nőtt, megugrott a billegő körzetekbe bejelentett külföldi szavazóké is.
A csökkenés elsősorban a két időpont között elhunyt választópolgárok számával magyarázható, továbbá kis mértékben azzal, hogy vannak olyan választópolgárok, akik 2024. március 13-a után vesztették el szavazati jogukat, például közügyektől való eltiltás hatálya alatt állnak, vagy a bíróság kizárta őket a választójogból – felelte megkeresésünkre a Nemzeti Választási Iroda.
Eddig csaknem 21 ezren jelezték, hogy a lakóhelyüktől távol voksolnának.
Október 9-én 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani az október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi választásra.
Több órát kell várakozni, ha valaki a XI. kerületben akar szavazni átjelentkezőként. A helyeik simán beelőzhetnek mindenkit.
Majdnem 80 ezerrel több átjelentkező volt mint tavaly, a nekik kijelölt szavazókörök előtt tömegek torlódnak.
Ma 16 órakor lejár az átjelentkezési kérelmek benyújtásának határideje, aki eddig az időpontig nem teszi ezt meg a lakóhelye szerinti jegyzőnél, nem szavazhat a vasárnapi önkormányzati választáson. Eddig több mint 15 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön, hanem a tartózkodási helyükön kívánnak szavazni.
Csaknem tízezren jelezték eddig, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12-ei választásán nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni. Az átjelentkezési kérelmeket még egy hétig lehet benyújtani.
Mintegy 6 ezren jelezték eddig, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a lakóhelyüktől távol, de egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni. Az átjelentkezési kérelmeket még három hétig lehet benyújtani.
Mintegy 70 ezren nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen voksolnak vasárnap az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) internetes tájékoztató oldalának, a www.valasztas.hu-nak a szombat reggeli adataiból.
Várhatóan nem lesznek az országgyűlési választáshoz hasonló hosszú sorok és órás várakozások a szavazókörök előtt az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak vasárnapi választásán.
Péntekig, azaz május 23-án 16 óráig lehet jelezni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjénél, ha valaki az európai parlamenti (EP-) választás napján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyarországi településen szeretne szavazni.
Még öt napig, május 23-án 16 óráig lehet jelezni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjénél, ha valaki az európai parlamenti (EP-) választás napján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyarországi településen szeretne szavazni.
Van, ahol még az ajtót is behegesztették azon az helyiségen, ahol az átjelentkezett és a külképviseleti választók voksaira váró szavazóurnát őrzik. A kétharmad sorsa ugyanis azoktól a voksoktól függ, amelyeket diplomáciai postával, a diplomáciai iratkezelés szabályainak megfelelően szállítanak haza, és kevernek bele ezekbe az urnákba.
"A demokrácia ünnepére készültünk, de sorban állást tapasztalunk. A Fidesz azzal az indoklással nyújtotta be az új választójogi törvényt, hogy meg akarja szüntetni a sorban állást, biztosítani akarja a választók jogát a szavazáshoz. Ehhez képest ma egészen mást tapasztalunk" - írja közleményében Tóbiás József, az MSZP frakcióvezető-helyettese-
Az MSZP magyarázatot kér a Nemzeti Választási Bizottságtól arra, hogyan fordulhat elő, hogy egyes szavazóköröknél több száz méteres sorokban várakoznak a szavazni szándékozók.
Akár egy órát is várakozniuk kell vasárnap azoknak, akik átjelentkezéssel szavaznak Pécsen - közölte a baranyai területi választási iroda vezetője. Göndöc András elmondta: a pécsi szavazókörökbe várt választók száma 600 és 1200 között van, a Kossuth téri 47-es szavazókör névjegyzékében ugyanakkor mintegy 3200-an szerepelnek, közülük 2300 nem pécsi lakos.
Sok fővárosi szavazókörben hosszú sorokról kapott jelzést a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délután - közölte Pálffy Ilona elnök.
Több mint egy órát kellett várakozniuk vasárnap kora délután azoknak a választóknak, akik átjelentkezéssel szavaznak Szegeden - tapasztalta az MTI tudósítója.
Az utolsó 24 órában több mint 30 ezren jelentkeztek át másik településre, az utolsó két órában tízpercenként 3-4 ezer átjelentkezési kérelem érkezett be online a választási irodához - mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője.
Több mint 120 ezren nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen voksolnak vasárnap az országgyűlési képviselő-választáson - derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalának, a www.valasztas.hu-nak a szombat reggeli adataiból.
Péntek 16 óráig lehet jelezni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjénél, ha valaki az országgyűlési választás napján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyarországi településen szeretne szavazni.