Jelentősen megugrott az átjelentkezők száma, eddig 15 645-en jelezték, hogy nem a lakcímük szerinti településen akarnak szavazni

A csökkenés elsősorban a két időpont között elhunyt választópolgárok számával magyarázható, továbbá kis mértékben azzal, hogy vannak olyan választópolgárok, akik 2024. március 13-a után vesztették el szavazati jogukat, például közügyektől való eltiltás hatálya alatt állnak, vagy a bíróság kizárta őket a választójogból – felelte megkeresésünkre a Nemzeti Választási Iroda.