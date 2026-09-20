Rövid, szórakoztató történetek – szilánkok – Budapest bevételétől a marokkói bölcsig. Harmadik rész.
A szervezet egy rasszista diszkriminációba hajló húzással különbséget is tett, mondván, Izraelt a fehérek, a palesztinokat a színesbőrűek támogatják.
40 ezer forintos kártérítésre kötelezték.
Több közép- és kelet-európai ország tagadásban él a saját történelmét illetően.
Az alkotást már avatása napján számos atrocitás érte, mígnem egy neonáci csoport ma reggel úgy döntött, hogy összetöri azt.
A rongálót elfogták. Korábban a Mi Hazánk párt aktivistái OSB-lapokkal paravánozták körül Szalay Péter Black Lives Matter című szobrát, melyet a Ferenc téren állított ki a IX. kerületi önkormányzat.
Egy norvégiai képviselő Nobel-békedíjra jelölte a Black Lives Matter nevű, rasszizmus elleni mozgalmat, amely az afroamerikai George Floyd tavalyi meggyilkolását követően tett szert nemzetközi ismertségre.
Harminc rendőr megsérült, több járőrautó kiégett a fiatal férfi halála miatt kirobbanó összecsapásokban
Napok óta folyamatosak a demonstrációk Louisville-ben, ahol márciusban a lakásába éjszaka, figyelmeztetés nélkül betörő fehér rendőrök agyonlőtték Breonna Taylor 26 éves, fekete egészségügyi dolgozót.
Eltűnik „Jemaima néni” portréja is a Mars Food termékeiről, a két reklámarc ugyanis az amerikai rabszolgatartás korát idézi fel.
Wisconsinban lényegében elszabadult a pokol, miután hátba lőttek egy férfit, tüntetések kezdődtek, a demonstrációkkal párhuzamosan azonban elszabadult az utcai erőszak és a fosztogatás - a fekete közösség kívülről érkező fehérekről beszél.
Túlságosan szigorúan nem ítélhetjük meg mai értékeink, világnézetünk szerint más korok hírességeit – mondta a Népszavának Hahner Péter történész.
Nem független a karanténtól és a vírustól, ami a Black Lives Matter-mozgalom kapcsán Amerikában és a világban zajlik. Annak is köze van a járványhoz, hogy Európa középső és keleti részén élő roma közösségek körében az átlagnál sokkal magasabb lett a munkanélküliség.
Bár úgy tűnhetett, az utóbbi 100-150 évben rengeteget léptünk előre, ami a rasszizmus visszaszorítását illeti, a Black Lives Matter-mozgalom világbolydító ténykedése rávilágított: jócskán akad még tennivaló. Vajon mitől rasszista egy fekete arcot ábrázoló logó? És lehet-e következmények nélkül feketéket fehérre mosdatni XXI. századi reklámokban?
A világbajnoki sorozat címvédője a rasszizmus elleni üzenetnek tartja a gesztust.
Egy ember meghalt, egy másik megsebesült Louisville-ben, a Black Lives Matter-tüntetések helyszínén.Egy ember meghalt, egy másik megsebesült Luiswille-ben, a Black Lives Matter-tüntetések helyszínén.
Az ismeretlen firkáló Amerikából vehette ötletét, de nem mélyült el a történelemben: nácinak és fasisztának nevezte az egykori brit kormányfőt.
A Black Lives Matter mozgalom eszméivel szembeszállva szélsőséges fajgyűlölők újabb véres összetűzéseket provokáltak ki a birodalmi múltjával szembesülni kényszerülő szigetországban. Mindeközben II. Erzsébet windsori visszavonultságában ünnepelte hivatalos születésnapját.
Nem felejtett el sorosozni sem a Figyelő volt főszerkesztője.
Stan Wischnowski címadásával arra figyelmeztetett, hogy a tüntetések során felgyújtott épületek is számítanak – ezzel olyan vihart kavart, ami az állásába került.