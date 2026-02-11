Az idei búza ötöde termett csak ellenőrzött vetőmagból

Mindössze a termőterület ötödén vetnek hazánkban jó minőségű, ellenőrzött búza vetőmagot. Ez az arány a most lezárult aratás statisztikáinak ismeretében sem javult. A gazdálkodók többsége még mindig a visszavetés mellett dönt, vagyis az általa aratott, nem minősített kalászost veti el újra.