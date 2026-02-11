A kedvezőtlen piaci folyamatok, a kockázatkerülő finanszírozás, az exportpiacok beszűkülése, a politikai nyomás és a visszaélések állnak a háttérben.
A gabonatőzsdei rekordok és a feldolgozóipar kölségemelkedése miatt őszre akár négyszáz forint feletti kenyérárral is szembesülhetünk. A vesztesek, mint mindig, a szegények és a kisnyugdíjasok.
A megnövelt rosttartalom többek között hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség kockázatának csökkentéséhez.
Tíz százalékos is lehet a rés a búza ára és a liszt előállítási költségei között.
A világpiaci ármozgások miatt a malmok egyre drágábban tudnak vásárolni.
A kínai kereslet és az a gyenge termésátlag együtt okozott 10, illetve 15 százalékos drágulást.
Ősztől többet kell majd fizetni a lisztért és a belőle készült termékekért, miután kevesebb malmi minőségű búzát arattak idén a termelők.
A speciális trágya szaghatása mindent visz.
A minőséget a szeszélyes időjárás miatt nehéz megjósolni – mondta a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
Mint azt lapunk az elsők között megírta, év végéig drágulnak az élelmiszerek. A malmi búza, a liszt, a sütőipari termékek, a takarmány gabona a húsipari termékek árát emelték, emelik.
Ősztől a kenyérért és a sertés húsért egyaránt 10-10 százalékkal magasabb árat kell majd fizetni. Európában és Magyarországon egyaránt kevesebb gabona termett, és a keresleti piac is a drágulást erősíti.
Oldalára borult egy búzát szállító nyerges kamion, a termény az útra szóródott Gyömrő térségében péntek dél körül – tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Kiemelkedő volt tavalyi a búza és a kukorica termés - ez jó hír az állattartóknak. Ugyanakkor átlagosan 19 százalékkal lettek olcsóbbak a magyar gabonafélék 2013 decembere és 2014 decembere között a Magro.hu mezőgazdasági piactéren - ez rossz hír a termelőknek.
Mindössze a termőterület ötödén vetnek hazánkban jó minőségű, ellenőrzött búza vetőmagot. Ez az arány a most lezárult aratás statisztikáinak ismeretében sem javult. A gazdálkodók többsége még mindig a visszavetés mellett dönt, vagyis az általa aratott, nem minősített kalászost veti el újra.
Megtört a korábbi emelkedő trend júniusban és 2 százalékot csökkent a magyar gabonafélék együttes ármozgását kifejező Magro Gabonaindex (MGX).Így a hónap végén 10260,29 ponton állt a Magro.humezőgazdasági piactéren.