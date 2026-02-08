Közvéleményt kutatott a Fidesz, újra AI-videóval hipnotizálná a választókat

Nehéz elképzelni (vagy nagyon is könnyű), vajon milyen hipnotikus erejűnek szánt videókat képes még készíteni a Fidesz a mesterséges intelligencia felhasználásával Magyar Péterről Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij társaságában, de alighanem hamarosan megtudjuk. A legújabb opus elszántan ügyködik a magyarok megtévesztésén. Információnk szerint hetekkel korábban kimerítő telefonos közvélemény-kutatásban tudakolta a választóktól az Orbán-párt, hogy mennyire hisznek az AI-tartalmaknak. Az eredmény ezek szerint az, hogy nagyon, hiszen a művet bevetették. Illúzióink persze eddig sem lehettek arról, hogy a Fidesz szerint milyen szerény szellemi kapacitásokkal rendelkeznek a magyarok. Szakértők szerint azonban a hatás izzadságos erőltetése átfordul, a politikai thrillernek szánt mozi szánalmas bohózatként hat, az állampárt aggasztó egészségének látleletét érzékeltetve.