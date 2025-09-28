A DE_FORM grafikai stúdió már számos cégnek, intézménynek és kiállításnak tervezett letisztult stílusú, minimalista logót vagy arculatot. A kezdetekről és a csapat napi munkájáról a két alapító, Demeczky Nóra és Déri Enikő dizájner mesélt a Visszhangnak.
Drágakövekkel, ásványokkal szimbolizálják, hogy mennyire egyszerűen működik pénzintézet, amelyet digitális bankként hirdetnek.
A technológiai fejlődés soha nem látott ütemben termeli az újabb használati tárgyakat, míg a régi dolgok ugyanilyen sebességgel válnak túlhaladottá, funkcióvesztetté, a magnókazettától a vezetékes telefonig. Néhányuk a retróhullámban új életet nyer, mint a bakelitlemez, vagy újratervezve válik az életünk részévé, mint a Tisza cipő vagy a Traubi szóda. A retrómánia nem csak nosztalgikus húrokat pendít bennünk, egy alternatív jövőről is mesél, amibe a retrógyűjtő házaspár, Farkas Judit és Kovács Imre kalauzolnak bennünket.
Ismét izgalmas tárgyakkal, eredeti koncepciókkal, úttörő szellemiségű és világhírű dizájnerek munkáival is találkozhatunk a Határtalan Design kiállításon.
Az online térben folytatódik a Határtalan Design a régió egyik legjelentősebb független kiállítása.
A Bartók Béla út kirakataiban rendezett adventi vásár egyszerre próbál a valós és az online térben jelen lenni.
Változatos programokkal, izgalmas tervezői újdonságokkal találkozhatunk az online és offline térben a Budapest Design Week keretében.
Talán másként nézünk a régi lemezjátszóra vagy az ezer élménnyel teli hátizsákra is a felvételek után.
Tiltakozások ellenére nyílt meg a tárlat, fényképezni szigorúan tilos.
Fűzfafonó tanította a leendő formatervezőket Dél-Baranyában. Az a cél, hogy később forduljon meg ez a szereposztás.
Egyedi tervezésű bútorok, különleges ékszerek és az életünket észrevétlenül behálózó alkotások láthatók a Határtalan Designon.
Észre se vesszük, pedig a dizájn uralja az életünket – hangzott el a Tervezett alkotás című kiállításon a debreceni MODEM-ben.
A korábban ipari háttérrel megtámogatott művészet mára kevesek kiváltsága, hazai képviselői azonban rendületlen lelkesedéssel dolgoznak jobbnál jobb alkotásokat létrehozva.