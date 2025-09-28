Sarkunkban a retró – Időutazás: a múltban egy űrkorszakba képzelt jelenbe

A technológiai fejlődés soha nem látott ütemben termeli az újabb használati tárgyakat, míg a régi dolgok ugyanilyen sebességgel válnak túlhaladottá, funkcióvesztetté, a magnókazettától a vezetékes telefonig. Néhányuk a retróhullámban új életet nyer, mint a bakelitlemez, vagy újratervezve válik az életünk részévé, mint a Tisza cipő vagy a Traubi szóda. A retrómánia nem csak nosztalgikus húrokat pendít bennünk, egy alternatív jövőről is mesél, amibe a retrógyűjtő házaspár, Farkas Judit és Kovács Imre kalauzolnak bennünket.