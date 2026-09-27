Lemondott Aleksandar Vučić szerb elnök

Szerbia;lemondás;előrehozott parlamenti választás;Aleksandar Vučić;

2026-09-27 20:36:00 CEST

Miniszterelnök-jelöltként akar indulni az október 25-i előrehozott parlamenti választáson

Miniszterelnök-jelöltként akar indulni az október 25-i előrehozott parlamenti választáson, ezért távozik a hivatalából Szerbia elnöke, Aleksandar Vučić. Az átmeneti időszakban Ana Brnabić exkormányfő, a feloszlatandó parlamenti elnök látja el az államfői tisztséget. Mind a két politikus a hatalmon lévő populista Szerb Haladó Párt (SNS) jelöltje az egy hónap múlva tartandó megméretésen.

Aleksandar Vučić távozása kvázi puszta formalitásnak számít azon kívül, hogy már korábban ki kellett volna írnia az előrehozott parlamenti választást annak az ígéretnek megfelelően, amelyet a 2024. november 1-i újvidéki pályaudvari tragédia után 14 hónappal, 2025 decemberében tett a tüntető diákoknak. Már júniusban jelezte, hogy lelép, mostanáig halogatta a döntést. Mielőtt vasárnap bejelentést tett volna róla, feltűnt a közszolgálati televízióban, az RTS-ben, mondván, az előrehozott parlamenti választásra akar fokuszálni, mert az dönti el, Szerbia útja hova vezet. Mivel ez a második ciklusa, az államfői tisztségért eleve nem indulhatna többé.

Aleksandar Vučić lemondása azt jelenti, hogy a szerbek rövid időn belül kétszer is szavazatnak az országuk vezetőire: az október 25-i törvényhozási megméretés után valamivel több mint egy hónappal kiírják az előrehozott elnökválasztást is.

Az RTS egyébként simán leültetné egy televíziós vitára Aleksandar Vučićot az SNS fő kihívójává avanzsáló hallgatói lista (SL) vezetőjével, Ilija Srdanovićtyal. Bár erre a távozó államfő igent mondott, az SL-nek vannak fenntartásai, a diákok legalábbis tudni akarják, hogy milyen formában és témák mentén zajlana a párbeszéd. Ez a NER-nél egy-két fokkal azért keményebb Vučić-rezsimben nem túl meglepő, ráadásul maga Ilija Srdanović korábban bírálta is az RTS-t, amely szerinte nem megfelelő terjedelemben ad teret az SL álláspontjának és közéleti megnyilvánulásainak.

Arról, hogy a újvidéki pályaudvari tragédia mekkora törést jelentett a szerb társadalomban, rengetegszer írtunk, riportban is beszámoltunk már.