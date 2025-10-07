Megerősödtek az unióellenes pártok

A lampedusai hajókatasztrófák miatt egyre nagyobb figyelem hárul a menekültek ügyére. Ugyanakkor a nyugati társadalmakban sokan úgy gondolják, már így is sok a bevándorló az adott országban, ne vegyen fel az állam több külföldit. Ezért ez a vita gyakran a jobboldali populista pártoknak kedvez, ami aggasztó jel a jövő májusi európai parlamenti választás előtt.