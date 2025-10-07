306–305 arányban 17 tartózkodás mellett nem függesztette föl az Európai Parlament a magyar börtönt megjárt olasz politikus mentelmi jogát a strasbourgi plenáris szavazás eredményeként.
Lovas nép a magyar, megüli szőrén bármikor (a Fidesz-elnök alkalmasint szőrén-szálán), bár előszeretettel esik át a ló túlsó oldalára, mert a hátán egy idő után megunja a zötykölődést.
Az Európai Parlament (EP) vezető testülete, az elnökből és a frakcióvezetőkből álló Elnökök Értekezlete szerdán dönt a 26 európai biztosjelölt meghallgatásának az időpontjáról. Az időzítéstől függ, hogy mikor léphet hivatalba a következő Európai Bizottság (EB), amit egyelőre mindenki december elsejére jósol.
Politikai egyezkedésekkel telnek az Európai Parlament első hónapjai, az újonnan megválasztott képviselő-testület nagy próbája a bizottsági elnök megválasztása lehet.
A legfiatalabb szavazók számára újra kérdésessé vált a megfizethető lakhatás Németországban, miközben a szélsőjobboldal a vidéken élők sérelmeire építve igyekszik megerősödni, fogalmazott a Népszavának adott interjúban Marvin Neumann politikai Youtuber és influenszer.
Egyéni ügyvédi praxisának köszönhetően majdnem megháromszorozta, másfél millió forintra növelte havi extra bevételét Deutsch Tamás.
Függesszék fel a balkáni ország uniós finanszírozását, ha a hatóságok nem hajlandók végrehajtani a választások tisztaságát biztosító európai ajánlásokat, szorgalmazzák az EP-képviselők.
Ez derül ki egy lapunk birtokába jutott levélből.
Elnapolhatják a korrupcióellenes intézkedések értékelését is – tudta meg lapunk.
Mindez annak fényében meglepő állítás, hogy a Fidesz képviselői támogatták az Ukrajna elleni agresszióról szóló állásfoglalást.
Jövőre csökken az uniós parlament létszáma a britek kilépése miatt. A mandátumok egy része tartalékba kerül.
Az érvénytelen ajánlások újbóli ellenőrzése után sem találtak húszezer érvényes, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) javára szóló ajánlást a Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársai, akik hétfő délelőtt a párt által megbízottakkal együtt végezték el a sajtónyilvános számítógépes adatösszevetést.
Bár a német kereszténydemokrata CDU két vezéralakja David McAllister, illetve az Európai Néppárt listavezetője, Jean-Claude Juncker lesz, a német kormánypárt mintha mégsem bízna bennük.
A lampedusai hajókatasztrófák miatt egyre nagyobb figyelem hárul a menekültek ügyére. Ugyanakkor a nyugati társadalmakban sokan úgy gondolják, már így is sok a bevándorló az adott országban, ne vegyen fel az állam több külföldit. Ezért ez a vita gyakran a jobboldali populista pártoknak kedvez, ami aggasztó jel a jövő májusi európai parlamenti választás előtt.