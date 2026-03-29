A korábban szinte szétszakíthatatlannak tűnő politikai kapcsolat a belgrádi és a moszkvai vezetés mára látványosan foszladozni kezdett. A szerb vezetés egyszerre próbál megfelelni a Nyugatnak és fenntartani az orosz energetikai együttműködést, de ez a kettős játék egyre kevésbé működik.
Az uniós csatlakozás évfordulóján jelent meg az Osiris és a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) kiadásában a 20 év az Európai Unióban című tanulmánykötet, amely közpolitikai mérlegre teszi EU-tagságunk eddigi időszakát. A könyv egyik szerkesztőjét és szerzőjét, Bíró-Nagy Andrást, a TK Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársát kérdeztük a legfontosabb tanulságokról. Soha nem látott mennyiségű pénz állt rendelkezésre, de másra folyt el, az EU-integrációnak azonban nincs alternatívája. Interjú.
Miért? Hogy mindenki mindennap emlékezzen rá, mi történhet, ha hagyjuk, hogy az EU darabjaira hulljon, ahogyan az a Habsburg Birodalom esetében történt.
Horvátország huszadik tagállamként csatlakozik a eurózónához januárban. Miután déli szomszédunk gazdaságának húzóágazata a turizmus, ahol az uniós fizetőeszközt már régóta használják, és a kuna egészen jól tartja a pozícióját az euróval szemben, a csatlakozás előnyei nem feltétlenül egyértelműek. Megjelent az ismeretlentől, és az ismert nehézségektől való félelem is. A horvátok tartanak az általában elkerülhetetlen, de nem feltétlenül nagy mértékű áremelkedéstől, ami ezekben az inflációs hónapokban amúgy is triggerpont. Ezt tapasztaltuk a határ menti kisvárosban, Verőcén. És kissé váratlanul azt is, hogy magyar újságírói mivoltunk miatt olykor a folyékony horvátságból is kivehető „ruski prijatelj” (vagyis oroszbarát) szavakkal hagytak faképnél bennünket. A fodrászatban már nagyobb közönség előtt esküdtünk, független napilapként nem vagyunk híve a szilárduló orbáni autokráciának. Innen szép megnyerni a országimázs-háborút.
Ha létezik politikai formáció, amely hozzásegíthet ahhoz, hogy a százéves traumát enyhítsük, a diktátum okozta károkat mérsékeljük, akkor az éppen a nemzetek feletti – és nem csak nemzetállami – identitású unió lehet.
Az EU egyértelműen támogatja a Nyugat-Balkán európai integrációs perspektíváját, eltökélt szándéka, hogy a régió politikai, gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása érdekében növelje szerepvállalását. A nyugat-balkáni partnerek pedig ismételten elkötelezték magukat az integráció mellett - jelentették ki az európai uniós és a nyugat-balkáni országok állam- illetve kormányfői Szófiában aláírt nyilatkozatukban csütörtökön - írja az MTI. A folyamat mégsem a reményeknek megfelelően alakul, az EB volt bővítési biztosa szerint "a frusztráció és csalódottság mindkét oldalon nagyon nagy".
Az európai projekt hitelessége az állampolgárok szemében alapvetően akkor tartható fenn, ha az EU felkészül a külső biztonsági kihívások kezelésére, szögezték le a cseh politika irányítói.
Nem lepődtek meg az Európai Parlamentben az intézmény elnökének vészjósló aggodalmain. Martin Schulz ugyanis az európai integrációt látja veszélyben, elsősorban a menekültválságban megmutatkozó konfliktusok nyomán, magyar uniós képviselők viszont korábbra vezetik vissza a problémákat, s többnyire bíznak abban, hogy az Európai Unió úrrá lesz a belső széthúzáson.
Parlamenten kívüli párt nyerte meg a moldovai választást, de kormányt nem tud alakítani. Vasárnap a moldovai választók a törvényhozás összetételéről szavazva Oroszország és Európa között választottak. A nyugatbarát erők elkezdik a kormányalakítási tárgyalásokat, de a győztes szocialisták már jelezték, óvást nyújtanak be. Legutóbb kétszer kellett megismételni a voksolást.
"Mélyen hiszek az európai integrációban." Ezt az Európai Bizottságba jelölt Navracsics Tibor jelentette ki az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén.