Dietetikus: a fagyi nem számít feltétlenül "bűnözésnek"

A fagylaltszezont kortól, nemtől függetlenül mindenki várja, de néhány gombóc után sokunknak megszólal a lelkiismerete, és felmerül a kérdés: szabad-e. A dietetikus szerint ésszel és mértékkel fogyasztva még csak nem is számít „bűnözésnek”.