A tudományos konszenzus szerint abból, hogy valamit géntechnológiával hoztak létre, önmagában nem származik semmilyen kockázat – állítja Györgyey János növénybiológus. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének főmunkatársával, a Magyar Növénybiológiai Társaság (MNBT) elnökével a génmódosított szervezetekkel kapcsolatos biológiai és társadalmi kérdésekről Boldogkői Zsolt beszélgetett.
Az Európai Bizottság az úgynevezett „új génmódosítási technikákkal” előállított szervezetek (NGT-k) szabályozására vonatkozó nyilvánosságra került javaslata gyakorlatilag liberalizációt jelent.
A RePlanet nemzetközi zöld civilszervezet arra szólítja fel a kormányokat, hogy hirdessenek moratóriumot a bioüzemanyag előállításra, és szüntessék meg a génmódosított növényekre vonatkozó tiltásokat a fejlődő országokat fenyegető élelmiszerválság megoldása érdekében.
Azért népszerűtlen a mezőgazdasági géntechnológia, mert nincs olyan korábbi ígéret, amelyet a valóságban teljesített volna.
Egy jogi értelemben már lezárt vitát is újranyitnának arról, hogy GMO-nak számítanak-e a génszerkesztéssel megalkotott élő szervezetek.
A gyártók többféle módszerrel próbálják megkerülni az előírásokat, például új eljárások segítségével készített GMO-kat megpróbálják kivonni a szabályozás hatálya alól.
A világon 38 országban tiltják hivatalosan génmódosított növények termesztését. Köztük van Magyarország is. Egy új kutatás azonban alaptalannak tartja a GMO kukoricától való félelmet.
Magyarországra is jutott az EU-s felhasználásra nem jogosult, több európai országban is cirkáló biomasszából, tudósít a Mérce. A génmódosított szereket (GMO) teljesen tiltó Szerbiának gyártottunk belőle takarmányt.
Az LMP szerint a földművelésügyi miniszter kezdeményezése nem nyújt garanciát az ország GMO-mentességére, azzal kizárólag minisztériuma aktuális botrányairól akarja elterelni a figyelmet a tárcavezető.
Indokolt esetben tagországok megtilthatják saját területükön az unióban engedélyezett génmódosított (GMO) növények termesztését - döntött a héten az Európai Parlament (EP). Ezt a korlátozást nálunk az alaptörvény is tartalmazza. Az agrárminiszter génmódosított növényektől mentes Európát vizionál.
Az Európai Parlament ma megszavazta az új GMO-szabályozást, amelynek értelmében a tagállamok maguk dönthetnek a génmódosított szervezetek (organizmusok) termesztéséről, vagy annak tilalmáról.
Kevés olyan ügy maradt Magyarországon, amely megítélésében még megmaradt a konszenzus a nagy politikai irányzatok között. A géntechnológiával módosított élelmiszerek elutasítása egyike ezen nagyon kevés ügyeknek.
Politikai megállapodás jött létre csütörtökön a tagállamok környezetvédelmi miniszterei között arról a jogszabály-tervezetről, amely jogi alapot biztosítana a tagországok számára, hogy saját területükön megtiltsák génmódosított organizmusok (GMO) termesztését.
Az Európai Unió környezetvédelmi miniszterei tárgyaltak arról a javaslatról, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy megtilthassák a területükön a génmódosított szervezetek (GMO-k) termesztését - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint Magyarországot Kardeván Endre, a VM élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára képviselte a környezetvédelmi tanács ülésén.