Magyarország fenntartaná a génmódosított termékek tilalmát

Az Európai Unió környezetvédelmi miniszterei tárgyaltak arról a javaslatról, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy megtilthassák a területükön a génmódosított szervezetek (GMO-k) termesztését - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint Magyarországot Kardeván Endre, a VM élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára képviselte a környezetvédelmi tanács ülésén.