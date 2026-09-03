Magyarországon már büntetik a szegény szülőt, elveszik a gyerekét, de „ne drámázzon” emiatt

Precedensértékű ítélet született nemrég, most először jelentette ki a bíróság, hogy nem a gyermek érdekét nézte a gyámhatóság, hanem a szülőt szankcionálta „rossz magaviseletéért”. Krisztinát azért szakították el tízéves lányától, mert munka közben nem tudta fogadni a gyámhatóság hívását. Az anya a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet segítségével, két év után kapta vissza a gyerekét. Közben a kormány szerint népszavazás kell a gyermekek védelmében, de persze nem az ilyen esetek miatt.