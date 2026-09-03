A gyámhatóság elutasítását diszkriminatívnak minősítette a bíróság, majd időhúzás miatt egymillió forintos bírságot is kiszabott, míg végre sikerült meghozni a gyermekvédelmi szakértők által is támogatott pozitív határozatot.
Már több mint 300 csecsemő várakozik hónapokig kórházi körülmények között, mert a gyermekvédelmi szakellátás nevelőszülői, illetve „csecsemőotthoni” férőhely hiányában képtelen nekik gondozási helyet biztosítani. A gyermekvédelmi rendszerben ezeknek a babáknak a gondozási helye, törvényes képviselete jogilag rendezetlen.
A megvalósításhoz szükséges személyi, pénzbeli és tárgyi erőforrásokat továbbra sem biztosítja, de új gyermekvédelmi szabályt alkotott az Orbán-kormány: a születendő gyermekek haza nem adhatóságáról rendelkezett.
Erősödik a gyanú, hogy a kórházban hagyott újszülöttek, kisgyerekek többségéről nem is mondtak le a szüleik – mondta lapunknak a TASZ programvezetője. A hivatalok semmilyen információt nem adnak.
Nem várják vissza a gyermekvédelemben a tartósan távollévő fiatalokat, egy januártól hatályos szabályozás szerint helyükre más gyerekek kerülnek – vette észre a Népszava.
A Háttér Társaság szerint a gyámhatóság a megismételt eljárásban szinte kizárólag azokat az érveket hozta fel, amelyekről néhány hónapja a bíróság már kimondta, hogy jogellenesek.
Precedensértékű ítélet született nemrég, most először jelentette ki a bíróság, hogy nem a gyermek érdekét nézte a gyámhatóság, hanem a szülőt szankcionálta „rossz magaviseletéért”. Krisztinát azért szakították el tízéves lányától, mert munka közben nem tudta fogadni a gyámhatóság hívását. Az anya a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet segítségével, két év után kapta vissza a gyerekét. Közben a kormány szerint népszavazás kell a gyermekek védelmében, de persze nem az ilyen esetek miatt.
Már az Alkotmányvédelmi Hivatal érdeklődését is felkeltette a Magyar Nemzet szerint az a csoport, aminek tagja a család.
Az érintett hatóságok dolgozóinak munkajogi felelősségre vonását kezdeményezte a Recsken június elején meghalt csecsemő ügyében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.