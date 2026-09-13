Caroline de Gruyter: Nem lesz jobb (Utazás a Habsburg Birodalomban és az Európai Unióban)

Miért ágáltak a magyarok az osztrák uralom ellen, miközben kivételezett helyzetben voltak? Miért dacolnak ma Brüsszellel, amikor jelentős támogatásokkal stafírozzák ki őket? Milyen tanulságokkal szolgál a ma Európájának a Habsburg-példa – a majd hatszáz évig regnáló, nemzeteket, nyelvcsoportokat és kultúrákat egy fedél alatt tartó központi kormányzat? Caroline de Gruyter holland újságírónő sziporkázó humorú, széleskörűen tájékozott, sokféle véleménynek helyt adó könyvében, miközben császári leszármazottakkal ebédel, elámul egy magyar nagykövet könnyein, cseh arisztokratákkal és brüsszeli eurokratákkal kávézik, a Habsburg Birodalom és az Európai Unió működésének hasonlóságait és különbözőségeit tárja fel – rálátást engedve a brüsszeli kolbászkészítés mikéntjére is, amihez a tagországok szolgáltatják a hozzávalókat. (Részlet)