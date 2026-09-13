Magyarország, a magyar állam, a magyar nép egyik legfontosabb történelmi fordulópontja a mohácsi csata, amelynek idén augusztus 29-én volt az 500. évfordulója. A tragikus történelmi esemény körülményeit ötrészes interjúsorozattal idézzük fel. Ezúttal Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja segítségével a Mohács utáni fél évezred történelmét tekintjük át. Ötödik rész.
Miért? Hogy mindenki mindennap emlékezzen rá, mi történhet, ha hagyjuk, hogy az EU darabjaira hulljon, ahogyan az a Habsburg Birodalom esetében történt.
Miért ágáltak a magyarok az osztrák uralom ellen, miközben kivételezett helyzetben voltak? Miért dacolnak ma Brüsszellel, amikor jelentős támogatásokkal stafírozzák ki őket? Milyen tanulságokkal szolgál a ma Európájának a Habsburg-példa – a majd hatszáz évig regnáló, nemzeteket, nyelvcsoportokat és kultúrákat egy fedél alatt tartó központi kormányzat? Caroline de Gruyter holland újságírónő sziporkázó humorú, széleskörűen tájékozott, sokféle véleménynek helyt adó könyvében, miközben császári leszármazottakkal ebédel, elámul egy magyar nagykövet könnyein, cseh arisztokratákkal és brüsszeli eurokratákkal kávézik, a Habsburg Birodalom és az Európai Unió működésének hasonlóságait és különbözőségeit tárja fel – rálátást engedve a brüsszeli kolbászkészítés mikéntjére is, amihez a tagországok szolgáltatják a hozzávalókat. (Részlet)
Az első világháborút lezáró magyar békeszerződést 1920. június 4-én délután fél 5-kor írták alá az egykori francia királyi rezidencia, a versailles-i kastély hatalmas, 115 hektáros parkjának Grand Trianon, vagyis Nagy-Trianon nevű palotájában.
Itt vagyunk a se nem demokrácia, se nem diktatúra valamilyen elegyében, s vajon mi a teendője a gondolkodó értelmiséginek? Erre mindaddig keresni fogjuk a választ, amíg az Orbán-rendszer fennáll.
Páratlan feladatot vállalt a Fővárosi Levéltár, az ELTE geofizikai és űrtudományi kutatócsoportja, a Hadtörténeti Intézet, valamint a lapunk digitalizálását is végző Arcanum Kft.: a Habsburg Birodalom teljes területét lefedő digitális térképet készítettek az internetre.