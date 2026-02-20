A pécsi jogász beismerés helyett a hatályos alaptörvény betartására figyelmeztette a hatóságokat, miután rendőrautóval vitték be a kapitányságra.
A jogszociológus szerint a Fidesz a lehetséges hatalomvesztésre készülve olyan közjogi és intézményi megoldásokkal számol, amelyek révén vereség esetén is érdemben befolyásolhatja az állami döntéshozatalt.
A decemberben Prima Primissima-díjjal is elismert Visky András új regénye, az Illegalisták a szerző édesapjának és az ötvenes években politikai nyomásra feloszlatott erdélyi bethánista mozgalom főbb alakjainak bebörtönzését dolgozza fel. De miért voltak veszélyesek ezek a szabad emberek a hatalomra? Hogy lehetett számukra a szentség testi tapasztalat? És mi a különbség az apai és az anyai tekintet közt a gyermek számára? A Kossuth-díjas íróval a regényt átszövő bibliai mikrotörténetekről, valamint az abszurd és a humor szerepéről is beszélgettünk.
Az egyik vezető ártalmas, önkényesen irányít rossz célok felé, mégis bízunk benne. A másik odafigyel ránk, meghallgatja a véleményünket, erőtlennek, tehetetlennek tartjuk. A harmadik sikert hoz a cégnek, intézménynek, de elviselhetetlenül durva. A negyedik az elsőt utánozza, de benne nem bíznak. Az ötödik demokratizmusát kedvelik. És így tovább. Úgy tűnik, kiszámíthatatlan, ki mivel éri el beosztottak vagy egy ország támogatását, vagy éppen miért szavazzák le. Vagy mégsem az? Czifra Julianna vezető- és szervezetfejlesztő pszichológussal igyekeztünk körbejárni a kérdéskört.
Veszítenivalója a Fidesznek van a 2022-es választáson. A kormánypárti politikusokat és pénzügyi-gazdasági holdudvarukat – az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek legalábbis elszántak – soha nem fenyegette még ennyire közelről a vagyon- vagy akár a szabadságvesztés. A NER jelen állapotában, persze, amikor a közmédia füle botját sem mozgatja előválasztás idején, a Médiahatóság szeme sem rebben közben, az ügyészségnek vakfoltja a százmilliárd fölötti vagyongyarapodás, a parlamenti kétharmad szent eskü alatt ügyet sem vet az újságírók megfigyelését feltáró Pegasus-ügyre – vagyis, amikor a kormánypártok korlátlanul megtehetnek bármit a közpénz és a közhatalom megtartásáért, nehéz elképzelni a fideszes ügyeket futószalagon a bíróságon. De szabadabb országokban, nem is olyan messze tőlünk, nem ritka a rabosított kormánytag. Ha volt megannyi trükkös húzás, amit megtettek Orbánék, hogy a bársonyszékből ne a törvényszékre kerüljenek, akkor most kell csak igazán csúcsra járatniuk a NER-t.
„Mert az az ember, aki mindig és mindenütt csak jó akar lenni, szükségképpen elbukik azok miatt, akik kevésbé jók, mint ő. Ezért az a fejedelem, aki a hatalmát meg akarja tartani, tanulja meg azt is, hogyan lehet gonosz, és ezt a tudományát a szükséghez képest használja vagy mellőzze.” (N. Machiavelli)
A bőrfejűek bevetésével világossá vált a Fidesz hatalomgyakorlásának lényege: a gondolkodás és a döntés szabadsága elfogadhatatlan a hatalom számára - összegzi az utóbbi két hét eseményeit Tóbiás József. Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint Salgótarjánban a hétköznapi valóság épp a hatalmi politikára válaszolt. Ugyanakkor amíg a múlt heti, keddi eseményeket nem vizsgálják ki, a kormányoldal nem tisztázza magát minden kétséget kizáróan, s amíg a bűncselekményt elkövetőket nem büntetik meg, addig alapjaiban kérdőjelezhető meg, hogy Magyarországon a kormány akarja-e biztosítani a választáshoz fűződő alapjogok érvényesülését akár most, akár 2018-ban.