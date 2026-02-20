NER-fegyverzet újratöltve: A Fidesz kapaszkodása a kormányba több száz kézzel és számos illiberális csáppal

Veszítenivalója a Fidesznek van a 2022-es választáson. A kormánypárti politikusokat és pénzügyi-gazdasági holdudvarukat – az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek legalábbis elszántak – soha nem fenyegette még ennyire közelről a vagyon- vagy akár a szabadságvesztés. A NER jelen állapotában, persze, amikor a közmédia füle botját sem mozgatja előválasztás idején, a Médiahatóság szeme sem rebben közben, az ügyészségnek vakfoltja a százmilliárd fölötti vagyongyarapodás, a parlamenti kétharmad szent eskü alatt ügyet sem vet az újságírók megfigyelését feltáró Pegasus-ügyre – vagyis, amikor a kormánypártok korlátlanul megtehetnek bármit a közpénz és a közhatalom megtartásáért, nehéz elképzelni a fideszes ügyeket futószalagon a bíróságon. De szabadabb országokban, nem is olyan messze tőlünk, nem ritka a rabosított kormánytag. Ha volt megannyi trükkös húzás, amit megtettek Orbánék, hogy a bársonyszékből ne a törvényszékre kerüljenek, akkor most kell csak igazán csúcsra járatniuk a NER-t.