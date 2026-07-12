A tikkasztó júliusi hőségben állunk a kiszáradt meder szélén, és a port kavarja a szél ott, ahol egykor a víz hullámzott. A Velencei-tó haldoklása, a Kiskunság elsivatagosodása és a tiszántúli földek repedezése mind ugyanazt a drámát érzékeltetik.
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az aszály nem egyszeri jelenség, az itt élők élete szárad ki. Ez az utolsó ilyen nyár, amit kibírtak a gazdálkodók – mondja lapunknak egyikük, Konfár Imre.
A kabinet mintegy 50 ezer milliárd forintot költene beruházásokra 2025 és 2035 között. A terveket játszi könnyedséggel boríthatja a költségvetés pénzhiánya és egy kormányváltás is.
Az áradással ezekben a pillanatokban is két-három úszómedencényi víz robog ki az országhatáron másodpercenként. Elvi megoldások vannak arra, hogy a tájban, azaz a mélyebben fekvő területeken megtartsuk a vizet hazánkban. Forrás volna rá, már-már a gazdák is hajlanának az ötletre. Rejtély, hogy hol akad el a kezdeményezés.
A Jóemberek – Road movie a buckaságon Tallér Edina hatodik regénye, amelyben egy szokványos pár történetén keresztül mutatja meg generációjának egyik legnagyobb problémáját, a mindent félbehagyást, az álmok és célok elengedését, a felelősségvállalásra való képtelenséget és a láthatatlanná válást. Erről és a magyar vidék hanyatlásáról, a fejekben szükséges rendszerváltásról beszélgettünk a szerzővel.
A Duna-Tisza közi Homokhátság vízellátása miatt sokan megkongatták a vészharangot.
Bár január utolsó és február első napjaihoz képest visszaesett a szerb-magyar határszakasz homokhátsági részén a határsértők száma, továbbra is százszámra érkeznek a koszovóiak Ásotthalom és Mórahalom környékére – tapasztalta a helyszínen szerdára virradóra az MTI tudósítója. Csongrád megye déli részén összesen 668 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök - tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.
A leesett hó és a hidegebbre fordult időjárás ellenére tömegével érkeztek szombaton délelőtt is a határsértők a Homokhátságra – tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója.