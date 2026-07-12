„Mindenki a többletvíz elvezetésére gyúr, pedig dugó kellene a kádba”

Az áradással ezekben a pillanatokban is két-három úszómedencényi víz robog ki az országhatáron másodpercenként. Elvi megoldások vannak arra, hogy a tájban, azaz a mélyebben fekvő területeken megtartsuk a vizet hazánkban. Forrás volna rá, már-már a gazdák is hajlanának az ötletre. Rejtély, hogy hol akad el a kezdeményezés.