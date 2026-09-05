Nem tudja magát az ember arra trenírozni, hogy mit fog csinálni, ha szembetalálja magát egy hőssel. Úgy értem, egy igazival.
Mindhárom bátor civil meghalt a támadásban.
A miniszterelnök politikai igazgatója a Fidesz eredettörténetének egyik legfontosabb elemét hazudtolta meg – jelentette ki Csunderlik Péter történész, akivel az aradi vértanúktól indulva jutottunk el az aktuálpolitikáig. És ahogyan vértanúkra, úgy minden nemzetnek szüksége van árulókra is. Interjú.
A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója lebontandó intézményrendszerrel, csapból folyó Petőfivel, Marvel-hősök helyett magyar hősökkel, kínai szappan helyett hazai szappannal, életszagú irodalommal és nem létező jobboldali életmód-válaszokkal élné túl a mostani válságot.
Ennél egyszerűbb emlékmű a Földön nincs – gondolhatnánk, amikor egy pillanatra megállunk a Hősök terén, az ismeretlen katona sírja előtt. Egyszerű mészkőlap, felirat, turisták. Ilyen ez, amióta világ a világ. Hogy ez mekkora tévedés!