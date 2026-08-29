Magyarország, a magyar állam, a magyar nép egyik legfontosabb történelmi fordulópontja a mohácsi csata, amelynek idén augusztus 29-én van az 500. évfordulója. A tragikus történelmi esemény körülményeit ötrészes interjúsorozattal idézzük fel. Ezúttal a közvetlen előzményekről és magáról az ütközetről esik szó. Harmadik rész.
A Transparency International szerint a magyar kormány törvénysértő módon rövidítette a nemzeti vagyont II. Zsigmond Ágost gyermekpáncéljának „visszaadásával”.
Döntött a kormány: a Nemzeti Múzeum ingyen adja át II. Zsigmond Ágost vértezetét, amiről sokáig azt hitték, hogy II. Lajosé volt.
Kutatók szerint nem a Csele-patakban, hanem a Duna mellékágában lelte halálát II. Lajos magyar és cseh király az 1526-os mohácsi csata után.
Aki hisz a mesékben, annak kötelező meglátogatnia az Alpsee-t, Neuschwainstein csodaszép vidékét. Nemcsak a külföldi turisták, hanem a kedélyességükről és kényelemszeretetükről híres bajorok is szívesen járják a romantika útját. Mi más is lehetne romantikusabb, mint találkozni Hamupipőkével?