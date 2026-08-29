Az őrült király fantasztikus álomrezidenciája

Aki hisz a mesékben, annak kötelező meglátogatnia az Alpsee-t, Neuschwainstein csodaszép vidékét. Nemcsak a külföldi turisták, hanem a kedélyességükről és kényelemszeretetükről híres bajorok is szívesen járják a romantika útját. Mi más is lehetne romantikusabb, mint találkozni Hamupipőkével?