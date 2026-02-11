Emellett olyan mérőállásokat fognak telepíteni, amelyeken a 24 órában ellenőrzik a levegő minőségét.
Nem lenne meglepő a fordulat azt követően, hogy az ellenzéki képviselők első lépésben duplájára emelték az üzem iparűzési adóját.
Kammerer Zoltán leszögezte, hogy a feljelentése alapján ki fog derülni az igazság.
Korábbi választási ellenfelének kellett figyelmeztetnie a Fidesz által támogatott polgármestert.
„Na jó, egyszerűen tényleg hagyjuk ezt már, figyelj, tudom, hogy miről van szó…” – mondta az újságírónak a helyi akkumulátorgyárral kapcsolatos álláspontját firtató kérdések után. „Miért nyilatkozzak olyan dologról, amihez…” – fakadt ki belőle.
A valasztas.hu adatai szerint az új polgármester a leadott szavazatok 57,88 százalékát kapta meg.
A Kammerer Zoltán vezette 1000 méteres férfi kajaknégyes remek futamgyőzelemmel mutatkozott be pénteken a csehországi Racicében zajló kajak-kenu világbajnokságon, és sikerének köszönhetően kihagyhatja a délutáni középfutamot, s már készülhet a vasárnapi döntőre.
Remekül zárta a magyar csapat a milánói olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságot. Hazánk 15 kvótát szerzett, ezzel túlszárnyalta a londoni ötkarikás részvételt. Az angol fővárosban tizennégyen képviselték Magyarországot. Kammerer Zoltánék az éremlapátolásban sem szerénykedtek, összesen három arannyal, hat ezüsttel és öt bronzéremmel zárta az olaszországi viadalt, ezzel az éremtábla harmadik helyén végeztek.
Hozta a kötelezőt a pénteki előfutamban 1000 méteren a Kammerer Zoltán vezette kajaknégyes, illetve a női K-4 500 méteres csapatunk a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Fazekas-Zur Krisztina nehézségekre panaszkodott a verseny után, Pauman Dániel szerint pedig van még bennük tartalék. A szombati tíz fináléból nyolcban is szerepel majd magyar versenyző, vasárnap négyeseink mellett vízbe száll többek között az olimpiai bajnok Douchev-Janics Natasa új társával, a 16 éves Homonnai Lucával az oldalán.
Óriási meglepetésre Ceiner Benjámin nyert K-1 5000 méteren a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán ellen. Rajta kívül a tegnapi szolnoki szétlövésen győzött Medveczky Erika, 500 méteren pedig Hufnágel Tibor és a Forgó Christopher, Sarudi Pál összeállítású kenupáros is.
Kammerer Zoltán nem jutott be a döntőbe a kajak egyesek 1000 méteres versenyében a németországi Brandenburgban zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon. A viharos szélben lebonyolított péntek délutáni középfutamok során a kajakos Gál Péternek és a kenus Vass András, Varga Dávid duónak sem sikerült a legjobbak közé kerülnie, a kenus Szabó Kristóf ugyanakkor ott lesz a döntőben.
A kajakosoknál tizenkét férfi és hét nő, a kenusoknál pedig tíz férfi és két nő képviseli a magyar színeket a németországi Brandenburg an der Havelben mától vasárnapig sorra kerülő kajak-kenu Európa-bajnokságon. A 31 fős csapattól nyolc-tíz érmet remél Storcz Botond vezetőedző.
A Kammerer Zoltán által vezetett, olimpiai ezüstérmes egység alulmaradt a férfi kajaknégyesek 1000 méteres versenyében a kajak-kenusok csütörtökön megkezdődött, szegedi Európa- és világbajnoki válogatóján.