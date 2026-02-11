Remekelnek négyeseink

Hozta a kötelezőt a pénteki előfutamban 1000 méteren a Kammerer Zoltán vezette kajaknégyes, illetve a női K-4 500 méteres csapatunk a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Fazekas-Zur Krisztina nehézségekre panaszkodott a verseny után, Pauman Dániel szerint pedig van még bennük tartalék. A szombati tíz fináléból nyolcban is szerepel majd magyar versenyző, vasárnap négyeseink mellett vízbe száll többek között az olimpiai bajnok Douchev-Janics Natasa új társával, a 16 éves Homonnai Lucával az oldalán.