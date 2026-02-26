Helyi népszavazást akar a Demokratikus Koalíció a gödi akkugyárról

Kammerer Zoltán gödi polgármester részvétele nélkül tartottak önkormányzati testületi ülést a Samsung SDI akkumulátorgyárának ügyében.
Az ülésen Rónai Sándor (Demokratikus Koalíció) azt követelte, írjanak ki egy helyi véleménynyilvánító népszavazást a gödi gyár ügyében, amit a választás napján szerinte le is lehetne bonyolítani. Emellett arra is felszólított, hogy hozzák nyilvánosságra az összes olyan kutatási eredményt, ami alapján a gyár visszakaphatta a környezethasználati engedélyét.
A hivatalosan független, de a Fidesz által támogatott gödi polgármester, Kammerer Zoltán látványosan kerüli, hogy érdemben kelljen számot adnia az akkugyárhoz köthető mérgezésekről, a mai testületi ülés előtt hirtelen beteget jelentett. Bő két hete a polgármester egy Facebook-posztban azt állította, hogy a megbízott szakemberek egyszer sem találtak a gyár működéséhez köthető szennyeződést sem a gödi talajban és talajvízben, sem a város levegőjében.