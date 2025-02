Kanyaró - Egy nap alatt megduplázódott a betegek száma

Eddig 29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint – jelentette be Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a csütörtöki sajtótájékoztatóján, szerda délutáni adatok alapján. Hozzátette: ez a szám változhat, mert csütörtök délután várható friss adat a betegek számával kapcsolatban. Lázár János azt is mondta: a szükséges oltóanyag és gyógyszer rendelkezésre áll.