A Szatmárnémeti Északi Színház Sopro – Suttogás a sötétben című előadása nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. A legjobb rendezés díját Mohácsi János kapta az Egy piaci nap című előadásért, míg a legjobb férfi alakításért Galló Ernőt ismerték el az Egy diktátor születése című monodrámában nyújtott teljesítményéért.
A 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján több darabban érezhetjük, hogy a színház összeér a valósággal. Egyszer költőien, máskor elementáris dühvel.
A bohózatok zömének, a vígjátékok jelentős részének a megcsalás és az ezzel kapcsolatos hazugságözön áll a középpontjában. Ezek a központi problémáink? Netán ezek a legmulatságosabbak? Miért mozgatják meg furtonfurt a nevetőizmainkat? Miért okoz bizsergetően kellemes érzést, ha azt látjuk a deszkákon, hogy más partnere mohó vágyakkal, nagy energiákkal, furfangos találékonysággal félrelép? Miért röhögünk azon, hogy aki eddig megcsalt, totálisan felháborodik azon, ha őt is lóvá tették? Miért lehet több százas szériákat játszani az ilyesmiből?
Augusztus 21. és 29. között rendezték meg a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Fesztiválját.
Elmaradt idén a Pécsi Országos Színházi Találkozó, a szombaton záruló határon túli magyar színházak kisvárdai fesztiválját viszont megrendezték. Megérte ott lenni.
A kisvárdai színházi fesztivál programjából kiemelkedett a komáromi teátrum A félkegyelmű című előadása, amelyben elsősorban a merész térhasználat, a világos dramaturgia és a színészi játék vitte a prímet.
Az elmúlt évad valóban egyik legfigyelemreméltóbb előadása a kisvárdai színházi fesztivál fődíjával jutalmazott előadás, Bartis Attila Nyugalom című regényének színpadi adaptációja.
A kisvárdai színházi fesztivál fődíját az Vajdasági Tanyaszínház Ilja Próféta című előadása (rendező: Nagypál Gábor) kapta, a díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlotta fel. A közönségdíjat az Újvidéki Színház A patkányok című előadása (rendező: Alföldi Róbert) érdemelte ki.