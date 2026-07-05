Megcsalás és hazugság

A bohózatok zömének, a vígjátékok jelentős részének a megcsalás és az ezzel kapcsolatos hazugságözön áll a középpontjában. Ezek a központi problémáink? Netán ezek a legmulatságosabbak? Miért mozgatják meg furtonfurt a nevetőizmainkat? Miért okoz bizsergetően kellemes érzést, ha azt látjuk a deszkákon, hogy más partnere mohó vágyakkal, nagy energiákkal, furfangos találékonysággal félrelép? Miért röhögünk azon, hogy aki eddig megcsalt, totálisan felháborodik azon, ha őt is lóvá tették? Miért lehet több százas szériákat játszani az ilyesmiből?