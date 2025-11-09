Egy fél kilónyi újszülött ugyanolyan emberi érték, mint bármelyikünk

Minden tizedik újszülött túl korán jön világra Magyarországon. Ezzel jóval meghaladjuk az uniós átlagot, a koraszületések tekintetében továbbra is a sereghajtó országok közé tartozunk - hangzott el a Magyar Gyermekorvosok Társaságának sajtóbeszélgetésén. A szakemberek figyelmeztetnek: bár az elmúlt években csökkent a csecsemőhalandóság, a halálozások egyik legfőbb oka továbbra is a koraszülés. A helyzet javítására nincs komplex kormányzati terv, ráadásul a koraszülött ellátás hatalmas orvos- és szakápolóhiánnyal küzd.