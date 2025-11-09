Hogyan lehetne a kinti világban lehetőség szerint mindent megadni egy olyan kisbabának, akinek még az anyaméh biztonságában kellene növekedni? Ebből a gondolatból született meg a Plüss Kommandó. Az alapítvány koraszülötteknek segít a nyugodt, biztonságos fejlődésük érdekében. Babafészket, inkubátortakarót, fülvédőt fejlesztenek, hogy minél kevesebb stressz érje az apró embereket.
Állapota kritikus volt, de végül a csodával határos módon sikerült életben tartani.
Európában évente mintegy 300 ezer koraszülött csecsemő jön a világra. A legfőbb veszély - immunrendszerük sérülékenysége miatt - a fertőzések kockázata (10-25 százaléka elkap valamilyen fertőzést), ami akár halálos is lehet - írja az Euronews.
A világon minden hetedik gyerek túl alacsony súllyal születik. 2015-ben több mint 20 millió újszülött jött világra kevesebb mint 2500 grammal - olvasható a Londoni Higiéniai és Trópusi Betegségek Intézete (LSTHM) és az UNICEF által közösen jegyzett, a The Lancet Global Health című lapban csütörtökön publikált tanulmányban.
Nem írta alá a dolgozókra kényszerített új honvédelmi alkalmazotti jogviszonyról szóló szerződést, és távozik a Honvédkórház koraszülött intenzív osztályának (más néven Perinatális Internzív Centrum, azaz PIC) vezetője – értesült a hvg.hu.
A koraszülöttek világnapja alkalmából lila fénnyel világították meg a Lánchidat. A Melletted a helyem Egyesület és szakmai partnerei által szervezett eseményen a résztvevők a lila színnel megvilágított hídon átsétálva hívják fel a figyelmet a koraszülés problémájára és aktuális kérdéseire. A lila szín a koraszülött babák nemzetközi színe.
Minden tizedik újszülött túl korán jön világra Magyarországon. Ezzel jóval meghaladjuk az uniós átlagot, a koraszületések tekintetében továbbra is a sereghajtó országok közé tartozunk - hangzott el a Magyar Gyermekorvosok Társaságának sajtóbeszélgetésén. A szakemberek figyelmeztetnek: bár az elmúlt években csökkent a csecsemőhalandóság, a halálozások egyik legfőbb oka továbbra is a koraszülés. A helyzet javítására nincs komplex kormányzati terv, ráadásul a koraszülött ellátás hatalmas orvos- és szakápolóhiánnyal küzd.
Koraszüléshez riasztották a mentőket hétfő éjjel a Jász- Nagykun- Szolnok megyei Cserkeszőlő településre. A kiérkező kunszentmártoni esetkocsi személyzete egy 24. terhességi hétre született, élettelen újszülöttet talált, akinek azonnal megkezdték az újraélesztését - írja közleményében az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója.
Egyedülálló módon végzik a koraszülöttek szemészeti szűrését a Semmelweis Egyetem (SE) Szemészeti Klinikája és a Peter Cerny Alapítvány közös, Csecsemő-Szem-Mentő Programjának keretében - olvasható az egyetem honlapján.
Évente körülbelül 8000 koraszülött gyermek születik Magyarországon. A terhesség 28. hete előtt megszületett csecsemők esetében azidegrendszeri megbetegedések előfordulása gyakoribb, ám ezek közül néhány már jóeséllyel gyógyítható köldökzsinórvér eredetű őssejttel. A CordBlood Center, Európa második legnagyobb őssejtbankja éppen ezért tartja fontosnak, hogyegyedülálló társadalmi felelősségvállalás program kínálatát tovább bővítveingyenesen biztosítsa a legveszélyeztetettebb korcsoportokszámára az őssejt levételt és tárolást.
Több okuk is volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház koraszülött intenzív centrumában augusztusban történt haláleseteknek, az elvégzett vizsgálat szerint az orvosi ellátás minden esetben a szakmai szabályai szerint történt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkársága hétfőn az MTI-vel. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) tájékoztatása szerint Csiba Gábor, a kórház főigazgatója kedden ismét munkába állhat.