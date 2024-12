Őrült veszélyekkel jár az autós selfie

A Ford által is támogatott, hétezer 18-24 éves európai okostelefon-tulajdonos körében elvégzett felmérésből kiderült, hogy minden negyedik fiatal készített már selfie-t magáról és aktív különböző közösségi oldalakon, miközben autót vezet. A Ford egy ingyenes vezetéstechnikai program, a Ford Driving Skills for Life keretében hívja fel a figyelmet a vezetés közben történő telefonhasználat veszélyeire. Szinte minden megkérdezett tisztában van a veszélyekkel, a kockázattal a fiatal férfiak törődnek a legkevésbé. A kutatás szerint a brit autósok hajlamosak leginkább egy selfie készítésére vezetés közben, míg szinte minden román autós fotózott már menet közben, a német vezetők harmada pedig a volán mögött is használja a közösségi oldalakat.