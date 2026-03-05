Türelmet kér az OKFŐ az ultimátumot adó pszichiáterektől

egészségügy;pszichiátria;ultimátum;Nyírő Gyula Kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;mágia;

Nagy kérdés, mit tudhat Ézsi Robin, hogy a tömeges felmondások és országszerte több mint 600 pszichiáter tiltakozása sem elegendő a döntéshez.

Továbbra sem döntött az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) élén álló, korábban mágusképző akadémiát vezető Ézsi Robin menesztéséről, noha már 15 szakorvos mondott fel miatta és további 27 orvos jelezte, hogy követik a példájukat, ha nem kötnek útilaput a főigazgató talpára.

Az OKFŐ honlapján megjelent közleményben türelmet kérnek, amely azonban már eléggé elfogyott: a további 16 szakorvos és 11 rezidens ultimátuma ma délután jár le, eszerint ha nem menesztik Ézsi Robint, ők hagyják ott a Nyírő Gyula Kórházat. Mindez gyakorlatilag az intézmény teljes ellehetetlenülését jelentené, ugyanis már a korábbi 15 szakorvos lelépése után is megfogalmazódtak az ezirányú aggodalmak.

„Az Országos Kórházi Főigazgatóság folyamatosan nyomon követi a budapesti Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet működését, valamint az ezzel kapcsolatos sajtóaktivitást és társadalmi visszhangokat” - írta az OKFŐ, majd február 24-i közleményükre utalva jelezték, hogy felállt és megkezdi működését az a szakmai testület, amelynek feladata „az intézmény szakmai működésének, valamint Budapest pszichiátriai ellátásszervezésének áttekintése”.

Úgy folytatták: „Ezúton kérjük az orvoskollégák, a betegellátásban résztvevő teljes személyzet, valamint az érdekképviseletek és szakmai képviseletek türelmét, korrekt-és etikus magatartását a vizsgálat lefolytatásának időtartama alatt. Kérjük továbbá a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet dolgozóinak teljeskörű együttműködését a vizsgálatban résztvevő szakemberekkel.” A közleményt azon állítással zárták, hogy mindenki megnyugodhat, a betegek „korrekt szakmai ellátását” jelenleg és a jövőben is biztosítják.

A Nyírőt 2024 óta vezető, üzemorvos végzettségű Ézsi Robin korábban a Nimród Életbölcseleti Akadémián tevékenykedett, amelynek védjegyét is ő maga jegyezte be 2009-ben. A Magyar Hírlap akkori cikke szerint „az asztrológia, a mágia, a transzperszonális pszichológia és az anatómia segítségével olyan tudást nyújt a diákoknak, amellyel magasabb szintre juthatnak az életvezetés és az önismeret” területén. Ézsi Robin a lapnak akkor azt mondta: – Az akadémiára bárki jelentkezhet, aki elmúlt tizennyolc éves. A felvétel feltétele egy néhány perces alkalmassági beszélgetés, amelyből kiderül, hogy a leendő diák mennyire nyitott egy magasabb szintű tudás befogadására. A Nimród Életbölcseleti Akadémia előtt Ézsi Robin a MANTRA szabadegyetemmel, egy „alternatív gondolkodást tanító” intézménnyel volt kapcsolatban, ahol asztrológiát, ezoterikát, számmisztikát és extrapszichológiát tanítottak. Az OKFŐ nyilvántartása szerint az általános orvosi kart Ézsi Robin 1998-ban végezte el, üzemorvos pedig 2014-ben lett, vagyis mágus tevékenysége a kettő közötti időszakra datálható.