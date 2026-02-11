Korábban mágusképző akadémiát vezetett a Nyírő Gyula Kórház főigazgatója, aki miatt már 15 szakorvos mondott fel az intézményben

egészségügy;pszichiátria;Nyírő Gyula Kórház;mágia;

2026-02-11 13:06:00 CET

Ézsi Robin válasza alapján minden a legnagyobb rendben van az intézményben.

Az összeomlás szélére került a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI), miután már 15 szakorvos mondott fel az intézményben, a panaszok szerint Ézsi Robin főigazgatósága alatt kialakult toxikus légkör miatt. Azt már akkor jelezték, hogy az Orbán-kormány töretlen támogatását élvező főigazgató még csak nem is pszichiáter, most viszont kiderült, hogy a mágiában és az asztrológiában nagyobb jártassága van.

A Telex cikke szerint Ézsi Robin korábban a Nimród Életbölcseleti Akadémián tevékenykedett, amelynek védjegyét is ő maga jegyezte be 2009-ben. A Magyar Hírlap akkori cikke szerint „többek között az asztrológia, a mágia, a transzperszonális pszichológia és az anatómia segítségével olyan tudást nyújt a diákoknak, amellyel magasabb szintre juthatnak az életvezetés és az önismeret területén”. Ézsi Robin a lapnak akkor azt mondta: „Az akadémiára bárki jelentkezhet, aki elmúlt tizennyolc éves. A felvétel feltétele egy néhány perces »alkalmassági« beszélgetés, amelyből kiderül, hogy a leendő diák mennyire nyitott egy magasabb szintű tudás befogadására.”

A Nimród Életbölcseleti Akadémia előtt Ézsi Robin a MANTRA szabadegyetemmel, egy „alternatív gondolkodást tanító” intézménnyel volt kapcsolatban, ahol egyebek közt asztrológiát, ezoterikát, számmisztikát és extrapszichológiát tanítottak.

A lap megkereste karrierjével kapcsolatban Ézsit, aki ezúttal reagált is: „Az említett tevékenységek több mint másfél évtizeddel ezelőttiek, lezárultak, és semmilyen formában nem relevánsak jelenlegi intézményvezetői feladataim ellátása szempontjából. Határozottan kijelentem, hogy áltudománnyal nem foglalkozom, az nem része sem szakmai érdeklődésemnek, sem korábbi vagy jelenlegi egészségügyi tevékenységemnek” - közölte.

A főigazgató levelében - melyben jelezte, hogy magánszemélyként reagál a személyét ért támadásokra - kifejtette, szerinte miért őt találták a legalkalmasabbnak a Nyírő OPAI vezetésére, noha nem is pszichiáter és több elismert szakember is jelentkezett a feladatra. Felidézte, hogy a Semmelweis Egyetemen általános orvosi és szakorvosi végzettséget, a Corvinus Egyetemen orvos-közgazdász mesterdiplomát, majd szintén a Semmelweis Egyetemen egészségügyi menedzser mesterdiplomát szerzett, amelyek szerinte „közvetlen relevanciával bírnak egy országos egészségügyi intézmény főigazgatói feladatainak ellátása szempontjából”. Közlése szerint „a főigazgató pozícióra egy komplex vezetői kiválasztás eredményeként választottak ki, vezetői kompetenciáim és végzettségeim alapján”.

A Telex megjegyzi, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) nyilvántartása szerint az általános orvosi kart Ézsi 1998-ban végezte el, üzemorvos pedig 2014-ben lett, vagyis mágus tevékenysége a kettő közötti időszakra datálható. Ézsi Robin úgy vélte, „egy gyógyintézet vezetéséhez nem pszichiátriai szakképesítés szükséges, hanem vezetői, jogi, gazdasági és egészségügyi irányítási ismeretek. A pszichiátriai szakmai kérdések szakmai felügyelete a pszichiáter szakorvos orvosigazgató feladata. A munkatársakkal való együttműködés lényege mindig a párbeszéd, a szakmai kompetenciák tiszteletben tartása, valamint a jogszerű, biztonságos és fenntartható intézményi működés következetes érvényesítése.” A távozott és még meglévő nyírős orvosok szerint ugyanakkor a probléma egyebek közt épp a felsoroltak hiányából fakad: együttműködés nincs, a döntések nem szakmaiak, a párbeszédre nem nyitott.

Ézsi Robin azt is írta, hogy „az intézet vezetésének feladata az intézmény folyamatos, jogszabályoknak megfelelő és gazdaságilag hatékony működtetése. Az intézetben a pszichiátriai betegellátást mindvégig pszichiáter szakorvos végzettségű orvosigazgató felügyelte, és minden, az ellátást érintő jelentősebb kérdésbe bevonásra kerültek a pszichiáter osztályvezetők is.”

Miután a szakorvosok egymás után állnak fel a Nyírő OPAI-ból, jelenleg pedig már petícióban kérik osztályok bezárását az ellátás képtelensége miatt, eleve felmerülhet, hogy nem lenne-e esetleg célszerűbb mégiscsak távozni, de a levél alapján Ézsi Robin nem érzi úgy, hogy ezt kellene tennie: „Az intézetben mintegy 760 munkavállaló dolgozik, így a fluktuáció – globálisan az egész egészségügyi ágazathoz vagy más szakmához hasonlóan – nem tekinthető rendkívülinek” - állította, hozzátéve: „a kilépésekkel párhuzamosan a legtöbb munkakörben legalább ugyanennyi belépés is történt, ezért az ellátás és az intézmény működtetése folyamatos és biztonságos. A fluktuáció jelentős része a segítő (segédmunkás, konyhai kisegítő) munkaköröket érintette.” A pszichiátria területén pedig a hiány „globális jelenség, hiszen a mentális ellátásra való igény világszerte gyorsan nő”. Hogy akkor miért tart a Magyar Orvosi Kamara is az összeomlástól, az a válaszból nem derült ki.

A Pintér Sándor-féle Belügyminisztérium alá tartozó, Takács Péter vezette egészségügyi államtitkárság - amelynek támogatását a jelek szerint Ézsi továbbra is töretlenül élvezi - nem bizonyult túl közlékenynek. „A témához kötődő összes releváns információt már nyilvánosságra hoztuk” - állították.