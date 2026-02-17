Aktuálpolitika a németek elűzéséről

Orbán Viktor szerint ma nem az a kérdés Európában, hogy egymás ellen fordulnak-e a nemzetek, hanem az, hogy lesz-e Európa, meg tudjuk-e védeni az európai életformát és kultúrát. A miniszterelnök erről a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének emléknapján beszélt a budaörsi Nepomuki Szent János plébániatemplomban. Előzőleg a temetőben koszorúzott, az elűzöttek emlékművénél.