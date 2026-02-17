Úgy tűnik, immár a Tisza Pártnak és a Fidesznek is az az érdeke, hogy a német nemzetiségi listáról minél többen leiratkozzanak. Mással nehezen magyarázható, hogy látványosan felgyorsult a folyamat, ami viszont ahhoz vezethet, hogy aligha lesz saját képviselőjük.
Ezt hangsúlyozta Gallai Gregor, akiről biztosra vehető, hogy a német nemzetiségű Ritter Imre utódjaként tagja lesz az új parlamentnek. Nem tudja, melyik párt győzelmének örülne jobban. A legfontosabbnak a párbeszédet tartja.
A magyarországi német kisebbség második világháború utáni történetének legfájóbb fejezete, hogy kollektíve felelőssé tették őket Adolf Hitler háborújáért, a nácik gaztetteiért, s igaztalanul büntették az egész népcsoportot. Emléknapjuk alkalmából a történészszakma fiatalabb nemzedékéhez tartozó Ritter György beszél a meghurcolás traumáiról, kitérve a bosszúállás természetére is.
A kép 1944 nyarán készült. Pilisborosjenő Csobánka felé eső szélét ábrázolja, egy elfelejtett, szokatlan falusi stranddal. És mint valami rövidzárlat, villámcsapásszerűen összekötött azzal, aki egykor voltál, és aminek hiánya beléd épült. S most jelenné vált.
Orbán Viktor szerint ma nem az a kérdés Európában, hogy egymás ellen fordulnak-e a nemzetek, hanem az, hogy lesz-e Európa, meg tudjuk-e védeni az európai életformát és kultúrát. A miniszterelnök erről a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének emléknapján beszélt a budaörsi Nepomuki Szent János plébániatemplomban. Előzőleg a temetőben koszorúzott, az elűzöttek emlékművénél.
