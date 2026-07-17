A testület az uniós tiltás helyett azt javasolja, hogy a tagállamok maguk vezessenek be tiltást, részletes javaslatokkal pedig 2027-ben fognak előállni.
Bese Gergő melegbotrányából a politika pont azt kapta fel, amivel semmi probléma nem volt.
Egyetlen vatikáni nyilatkozatot sem követtek olyan kritikus reakciók, mint a múlt hétfőn kibocsátott Fiducia supplicans címűt, amely korlátok között lehetővé teszi az azonos nemű párok megáldását. Sok püspöki konferencia, így a magyar is elutasítja annak végrehajtását.
A cölibátus eltörléséről vagy nők pappá szenteléséről továbbra sincs szó, de a római katolikus egyház püspökei hiányolják vezetői szinten a női jelenlétet – és a többség abban is egyet ért, hogy a homoszexuális embereket nem szabad hátrányos megkülönböztetés érje.
Vasárnap népszavazást rendeznek Horvátországban a család szerepéről, amelyen a megkérdezettek arról dönthetnek, az alkotmány módosításával szűkíteni kívánják-e az azonos neműek kapcsolatának törvény előtti elismerését. Várhatóan a népszavazás érvényes lesz, s az igenek győznek.