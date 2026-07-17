Elutasítja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azt a vatikáni nyilatkozatot, amely lehetővé teszi az azonos nemű párok megáldását

Egyetlen vatikáni nyilatkozatot sem követtek olyan kritikus reakciók, mint a múlt hétfőn kibocsátott Fiducia supplicans címűt, amely korlátok között lehetővé teszi az azonos nemű párok megáldását. Sok püspöki konferencia, így a magyar is elutasítja annak végrehajtását.