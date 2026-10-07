Két tudós – egy Nobel-díj. A Hasadás kiélezett helyzetben tárja elénk a huszadik század történelmi és társadalmi állapotának visszásságát. Otto Hahn és Lise Meitner közösen fedezték fel az uránhasadás folyamatát, ám az osztrák fizikusnőnek származása miatt menekülnie kellett Németországból. Nyolc évvel később találkoznak újra, 1946 decemberében Stockholmban, aznap, amikor a német kémikus Otto Hahn a maghasadás felfedezéséért odaítélt Nobel-díjat készül átvenni. A regény a Trend Kiadó gondozásában jelent meg a héten magyarul.
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