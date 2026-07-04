Kevesebb településre érkezik meg reggel a napilap

Minden lapkiadóval egyeztetett a Magyar Posta és minden érintett belement abba a változtatásba, hogy január 1-től csaknem 20 kis, illetve közepes méretű településen megszüntessék a reggeli lépkézbesítést. A posta azt ígéri, hogy a napilapok ezeken a helyeken a normál kézbesítőjáratokkal érkeznek majd meg az ügyfelekhez a tárgynapon, jellemzően délig - írta kérdésünkre a cég.