Az Orbán-kormány volt minisztere tovább magyarázza a jobboldalinak tartott oligarchákhoz Ferencz Orsolyával írt levelét. A fideszes politikus a napilapok megszűnésén elmélkedve az alig másfél hónapja hivatalba lépett Magyar-kormányt is felelőssé tenné.
A kérdés címzettje Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő volt, aki szerint a piac diktál és hamarosan változás jön.
Azt egyelőre nem tudni, hogy mikortól lépne életbe a javaslat.
A döntés ellen fellebbezni sehol sem lehet.
Elkezdte kiértesíteni a Magyar Posta azokat az ügyfeleket, akiknél január elsejével megszűnik a reggeli napilapkézbesítés. Az erről szóló levelet a hvg.hu egyik érdi olvasója kapta kézhez, s abban az áll: a napilap piac "folyamatos változása", és a kézbesítendő kiadványok mennyiségének csökkenése "szükségessé tette", hogy reggel helyett csak napközben vigyék ki az újságokat.
Minden lapkiadóval egyeztetett a Magyar Posta és minden érintett belement abba a változtatásba, hogy január 1-től csaknem 20 kis, illetve közepes méretű településen megszüntessék a reggeli lépkézbesítést. A posta azt ígéri, hogy a napilapok ezeken a helyeken a normál kézbesítőjáratokkal érkeznek majd meg az ügyfelekhez a tárgynapon, jellemzően délig - írta kérdésünkre a cég.
Tíz éve készült az utolsó felmérés az újságírók helyzetéről, a hatalom szelepnek hagy meg néhány felületet, ezzel csillapítja az elégedetleneket. Tölgyessy Péter szerint Orbán már 1993-94 óta dolgozik a Fidesz médiabirodalmának tűzzel-vassal történő kiépítésén, amit segít, hogy a demokratikus ellenzék elveszítette kapcsolatát a hétköznapi emberekkel. Pontos elemzések mellett nem született recept a kormányzati médiatúlsúly megszüntetésére a SZEF-ÉSZT Akadémia hétvégi közéleti vitájában.