Sokan álmodoznak arról, hogy a városi életet maguk mögött hagyva vidékre költöznek, és a mindennapi rohanást felcserélik a lelki békével. Magfalva négynapos Gyüttment Találkozóján erre volt lehetőség. Előadásokon és egymást tanítva ismerhették meg a résztvevők, milyen kiszakadni a szürke hétköznapokból, és betöltekezni a környezettudatos ökológiai szemlélettel. A szervezők helyi termelőktől szerezték be az élelmiszereket, és minden lépésükkel arra törekedtek, hogy a lehető legkisebb legyen a „gyüttmentek” ökológiai lábnyoma.
Bár a korlátozások csökkentették az emberiség ökológiai lábnyomát, úgy élünk, mintha 1,6 Föld állna rendelkezésünkre.
„Mire magamhoz tértem, már akkora volt az ökológiai lábnyomom, mint egy jókora jetinek.”
Az évek óta nemzetközi koncertkörutakon járó brit rockzenekar aggódik az ökológiai lábnyoma miatt, ezért kutatókat bízott meg, hogy mérjék fel a zeneipar okozta terhelést és tegyenek javaslatot a csökkentési lehetőségekre.
Olyan mennyiségű energiát használ fel a bitcoin kriptovaluta, hogy a szén-dioxid-kibocsátása nagyobb, mint Jordániának - állapította meg egy német tanulmány.
Idén augusztus 8-ra esik az ökológiai „túllövés napja”. A természet ettől a naptól nem képes újból előállítani annyi energiát, mint amennyit elhasználtunk, így az emberiség már a bolygó következő évi erőforrásait használja. Mivel Magyarországon a teljes energiafelhasználás harmadát a lakossági fogyasztás teszi ki, a Knauf Insulation szakértői szerint a lakóépületek energiaszükségletének csökkentése komoly lehetőség a környezetvédelmi célok elérésében. A hőszigetelés ráadásul csökkenti a nyári hűtési és a téli fűtésszámla összegét is.