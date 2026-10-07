Könnygáz a koszovói parlamentben

A lehetetlennel egyenértékű Koszovóban parlamenti ülést tartani. Az ellenzék ismét könnygázt robbantott a pristinai ülésteremben. Az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű párt tagjai akkor léptek akcióba, amikor a törvényhozás megkezdte volna a 2016-os költségvetés vitáját. A koha.net honapja arról számolt be, hogy több képviselő szerint bors-sprayt is bevetettek. Néhány héten belül hatodszorra fordul elő, hogy az Önrendelkezés ily módon éri el a parlament ülésének felfüggesztését.