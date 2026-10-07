Justina Shiroka Pula 81 voksot kapott a pristinai parlamentben, így sikerült elkerülni az újabb előrehozott választást a balkáni államban. A kormány és az ellenzék egy részének megállapodása ugyanakkor a háborús bűnöket vizsgáló hágai különleges bíróság jogköréhez is kapcsolódik, ami súlyos nemzetközi vitát válthat ki.
Nagy fölénnyel, a voksok 48 százalékával nyerte meg a koszovói parlamenti választást Albin Kurti baloldali populista pártja, az Önrendelkezés.
Elsőre megmagyarázhatatlannak tűnő, már-már paranormális jelenséget élhetnek át az emberek Koszovóban.
Koszovóban néhány hónap múlva előrehozott választást rendeznek, de tiszta belpolitikai viszonyok várhatóan az új voksolást követően sem alakulnak ki.
A pristinai parlament hosszú ideig tartó közélhúzást követően szavazott bizalmat a koszovói kabinetnek. A köztársaságban azonban minden marad a régiben. Pozitív változás nem várható.
Koszovó ma ünnepli fennállásának nyolcadik évfordulóját. A köztársaságban ünneplés helyett nagyszabású tüntetést helyezett kilátásba az ellenzék. A rendőrség attól tart, hogy a megmozdulás erőszakba torkollik. „A múltbéli tüntetések, illetve az általunk megszerzett információk alapján tüntetések során néhányan fegyvert vethetnek be, emberi életeket sodorhatnak veszélybe” – hangzik a rendőrség közleménye. Arra kérik az embereket, tartózkodjanak az erőszaktól, mivel annak „súlyos következményei lehetnek” – közölték.
A koszovói ellenzék hétfőn ismét könnygázzal akadályozta meg a parlament munkáját, a Koha Ditore című pristinai napilap értesülése szerint az ügyészség azonnal elrendelte az elkövetők elfogását.
A lehetetlennel egyenértékű Koszovóban parlamenti ülést tartani. Az ellenzék ismét könnygázt robbantott a pristinai ülésteremben. Az Önrendelkezés (Vetevendosje) nevű párt tagjai akkor léptek akcióba, amikor a törvényhozás megkezdte volna a 2016-os költségvetés vitáját. A koha.net honapja arról számolt be, hogy több képviselő szerint bors-sprayt is bevetettek. Néhány héten belül hatodszorra fordul elő, hogy az Önrendelkezés ily módon éri el a parlament ülésének felfüggesztését.