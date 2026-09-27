Sz. Bíró Zoltán: Oroszországi választások, avagy a háború megtette hatását

Részben úgy, hogy az emberek körében félelmet keltett, részben pedig úgy, hogy a hatalmat felmentette számos korábbi korlát hatálya alól, és már a látszatra sem ad, amikor újra és újra elcsalja a megméretést.