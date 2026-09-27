Részben úgy, hogy az emberek körében félelmet keltett, részben pedig úgy, hogy a hatalmat felmentette számos korábbi korlát hatálya alól, és már a látszatra sem ad, amikor újra és újra elcsalja a megméretést.
A minapi borzalmas krasznogorszki terrortámadás még azok figyelmét is elterelte a március közepén megtartott elnökválasztásról, akik egyébként szoros figyelemmel követik az oroszországi eseményeket.
Egy elemzés szerint nem úgy és nem annyian voksoltak, mint amit a hivatalos eredmények mutatnak.
A hatalom pártja, az Egységes Oroszország az állítólagos voksok felével is megszerezte a kétharmadot. Az igazi ellenzék hiányából a kommunisták profitáltak.
Moszkva szerint a „kollektív Nyugat” nemcsak technológiai cégei révén próbál beavatkozni a dumaválasztásba, de azzal is, hogy ezúttal lényegében nem küld választási megfigyelőket.
Az orosz elnök új taktikát választott a vasárnapi helyhatósági választásokra – látszat független Kreml közeli jelöltek indultak, miközben a tényleges ellenzéket kizárták a versenyből. A lakosság távolmaradással büntetett, Putyin presztízs-vesztességet szenvedett.
Ella Pamfilovára saját házában támadtak rá, de jól van, sőt, pénteken már dolgozott is.