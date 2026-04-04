Magyar Péter: Orbán Viktorra visszamenőleg is vonatkozna az a tervezett alkotmánymódosítás, amely megtiltaná, hogy valaki 8 évnél tovább lehessen miniszterelnök

2026-04-04 10:15:00 CEST

A Rogán Antal által felügyelt nemzetbiztonsági szerv lehallgatott egy magyar üzletembert, aki korábban a Tisza Pártot segítette. Magyar Péter szerint azonban lebukott a fideszes pancserpuccs. Szintlépésnek nevezte, hogy Orbán Gáspár Isteni sugallatra katonákat küldene Csádba.

Ez egy szintlépés, hogy a miniszterelnök fia egy ilyen missziót, katonákat küldene egy forradalmi helyzetbe, Afrikába. 50 százalékos harcérték-vesztéssel számol, ami magyarul azt jelenti, hogy ennyi magyar katona halhat vagy sérülhet meg – jelentette ki Magyar Péter a 444-nek adott szombati interjújában.

A Tisza Párt elnökét, listavezetőjét és miniszterelnök-jelöltjét elsőként a Pálinkás Szilveszter százados, a Magyar Honvédség volt arca által elmondottakról kérdezte, miszerint Orbán Gáspár Isteni sugallatra tervez csádi missziót, amellyel kapcsolatban a miniszterelnök fia azzal számol, az oda küldött katonák fele lehet, hogy nem tér haza.

Magyar Péter szerint Orbán Viktornak meg kell szólalnia az ügyben. Felidézte, egyszer egy vacsorán, az I. kerületben, egy Mol-vezetőkhöz köthető vacsorán találkozott Orbán Gáspárral, aki elmondta a terveit az oktatásról, a honvédelememről, a gazdaságpolitikáról és a labdarúgásról, és utóbbi helyzetének kivételével mindenben egyetértett az apjával.

„A pártállam, mint az '50-es években, a magyar titkosszolgálatot felhasználva szét akarja verni a legerősebb ellenzéki pártot, rádolgozik annak vezetőjére” – mondta, utalva a lapban ma reggel megjelent cikkre, amely szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal lehallgatott egy magyar üzletembert, aki korábban a Tisza Pártot segítette. Szerinte egészen elképesztő az AH-jelentése, ami megjelent, és a hivatal magyarázata is, miszerint a kiszivárgott e-mailben azért illethették az MP rövidítéssel a lehallgatások összesítését, mert az a „Magyar Proliferáció” rövidítése, nem Magyar Péteré.

A kampányfinisről szóló kérdésre, vagyis hogy miként készül az utolsó 72 órára a Tisza párt, Magyar Péter arról beszélt, a Fidesz rosszul méri fel a helyzetet. „A miniszterelnök mindenről beszél, Ukrajnáról, Oroszországról, az amerikai elnökválasztásról, de a magyar történelmet nem Moszkvában, Brüsszelben, Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon és a tereken” – fogalmazott. Hozzátette, ezt folytatják, online és személyesen is mozgósítanak, és nemcsak ő van kinn, hanem minden képviselőjelöltjük, kopogtatnak, pultoznak, fórumokat tartanak.

„Ha valaki azt látja, hogy egy akkor 19 éves fiatal, egy civil, aki önkéntesként segítette a Tiszát, nem törik meg, nem enged a zsarolásnak, hanem fél kézzel lenyomja ezt az aljas, politikailag motivált titkosszolgálatot és propagandagépezetet” – mondta, utalva a Gundalf néven ismertté vált volt tiszás informatikusra. Magyar Péter puccskísérletnek nevezte a szabad Magyarország ellen, hogy a titkosszolgálatok rádolgoztak a Tiszára. „Ha tönkreteszi egy állampárt a riválisát, azzal ki akarja iktatni a választás lehetőségét. De ez egy pancserpuccs volt, bedőlt, lebuktak, és felelni is fognak, mind a megrendelők, mind a végrehajtók, mert ezek nagyon súlyos bűncselekmények” – közölte.

Magyar Péter szerint a Fidesz-szavazók is elgondolkodnak az elmúlt napok titkosszolgálati akciói és hírei után – Szabó Bence és Pálinkás Szilveszter századosok kitálalása –, hogy egy orosz bábállamban szeretnének-e élni, amit kivezetnek az Európai Unióból.

A lehetséges miniszterelnök-jelölti vitáról azt mondta, eddig hivatalos megkeresést az RTL-től kapott, a meghívást elfogadta, és továbbra is áll elébe, ha Orbán Viktor összeszedi a bátorságát.

Bár javasolták neki, hogy hordjon golyóálló mellényt, ő elmondása szerint soha nem érezte magát veszélyben, amikor emberek közé ment, az esetek 99 százalékában támogatóan álltak hozzá. „Nem számítok ilyen támadásra, ennél felkészültebbek és okosabbak az orosz szolgálatok is, mert tudják, hogy ez nem őket és a pártfogoltjukat, Orbán Viktort segítené, hanem a rendszerváltást” – mondta arra a kérdésre, mit gondol arról, hogy Rácz András Oroszország-szakértő szerint Moszkva mindent bevethet, hogy hatalomban tartsa a Fideszt. Hozzátette, ettől függetlenül minden eszközt bevetnek, legyen szó titkosszolgálati beavatkozásról vagy mesterséges intelligenciával generált manipulált tartalmakról.

A szavazat ára című dokumentumfilmről szólva azt mondta, szerinte minden magyar embernek látnia kell, a fideszesek figyelmébe is ajánlotta. Arra a kérdésre, hogyan készül a Tisza arra, hogy őrködjön a választás tisztasága felett, azt felelte: minden szavazókörnél ott lesznek két emberrel, és mindent rögzítenek, amit a jogszabályok megengednek. Megjegyezte, van olyan felvétel a birtokukban, amelyen a Fidesz egyik képviselőjelöltje választási csalásról, csomagoknak a kiosztásáról egyeztet, ezt majd ígérete szerint nyilvánosságra hozzák.

Szóba került a jövő kedden Budapestre érkező JD Vance amerikai alelnök is. Magyar azt mondta, nem véletlenül érkezik az amerikai alelnök az Irán háború idején Magyarországra. Tudomásuk szerint nagyon sok amerikai szállítógép érkezik különböző amerikai harci járművekkel, de nem tudják, hogy mi célból. A Tisza Párt elnöke szerint Orbánéknak nyilvánvalóan az a célja, hogy a Fidesz kampányát tolják meg Vance látogatásával, de az amerikaik pontosan látják, hogy ezt a választást a Fidesz el fogja veszíteni. Nem hiszi, hogy az amerikaik szeretnek beleállni egy vesztes kampányba.

Orbán Viktort arra szólította fel, hogy a következő 8 napban ne kössön olyan megállapodásokat, ami fenyegeti Magyarország békéjét és biztonságát, és ami megköti a következő kormány kezét.

Az amerikai alelnöktől pedig azt kérte, mondja majd ki: nem kérnek Magyarországtól katonát és nem akarják azt, hogy Magyarországnak bármilyen szerepe legyen az iráni háborúban.

„A segítség akár keletről jön, akár nyugatról, soha sem volt ingyen a magyar történelemben” – tette hozzá.

Az ellenzéki vezető szerint ha összerakjuk, hogy Donald Trump többször felszólította a NATO-tagállamokat, hogy vegyenek részt az iráni háborúban, ehhez hozzátesszük Gulyás Gergely mondatát, hogy megfontolna a kormány egy ilyen kérést, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter pedig azzal hárított, hogy titkos katonai műveletekről nem adhat felhatalmazást, akkor alapos a feltételezés, hogy lehet ilyen kérése az amerikaiaknak. De ezt könnyen tudja cáfolni majd az amerikai alelnök – jegyezte meg.

Magyar Péter köszönetet mondott azoknak a politikai erőknek, akik hátraléptek a rendszerváltás érdekében, félretéve saját politikai túlélésüket. Szerinte tiszteletet érdemel Kunhalmi Ágnes, aki ma jelentette be visszalépését, vagy a Kutyapárt, a Momentum és a Jobbik képviselői, nekik lesz arra erkölcsi alapjuk, hogy később, a rendszerváltás után, már egy plurális demokráciában újból kérjék majd a választók felhatalmazását.

Arra a kérdésre, mi történik, ha veszít a Tisza Párt, gratulálna-e Orbán Viktornak a győzelemhez a választás éjszakáján, azt válaszolta: felhívná a miniszterelnököt, és azt mondaná neki, hogy próbálja jobban tenni, és mostantól a hazája és a magyar emberek érekében kormányozni. „Nem vagyok matematikus, de ennek a statisztikai valószínűsége szinte nulla” – vélekedett, hozzátéve, ellenkező esetben Orbán biztosan nem fogja felhívni és gratulálni neki. Akármilyen eredmény születik, beül a parlamentbe és politikus marad – rögzítette a lap erre irányuló kérdésére.

Magyar Péter megosztott pár információt arról, hogyan nézne a kormányzati struktúra, ha nyernek. Nem lenne csúcsminisztériumi struktúra, hanem konkrét feladatokra hoznának létre tárcákat, önálló egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi, vidékfejlesztési minisztérium lenne. TEK-re szükség van, az elmúlt időszakban bírálatok kereszttüzébe került Alkotmányvédelmi Hivatal is megmarad, de Rogán Antal felügyeletéből kivonják, visszakerül a Belügyminisztérium alá, ugyanakkor lesz egy közbeiktatott koordináló szerv, hogy minden információ eljusson a kormányhoz.

„A titkosszolgálatok nimbuszát, szakmaiságát úgy lehet visszaállítani, hogy le kell cserélni azokat a politikai kinevezetteket, akik láthatóan súlyos bűncselekményeket követtek el, és asszisztáltak egy pártállam kiszolgálásához”

– közölte Magyar Péter.

Hozzátette, ezeknek a szerveknek az a feladata, hogy a magyar szuverenitást védjék. Azt mondja, mindenkivel le fog ülni a választások után, köztük a legfőbb ügyésszel és a köztársasági elnökkel is. „Nem bábok fognak sem a Sándor-palotában, sem a többi fontos intézményben ülni” – fogalmazott. Hozzátette, van „több jogi és másfajta” lehetőségük arra, hogyan mozdítsák el ezekből a pozíciókból a politikai kinevezetteket. Arra is számít, hogy lesznek olyanok, akik április 12. után maguktól állnak majd fel.

A miniszterelnöki ciklust 8 évben maximálják, ezt alkotmányba is folgalják. Kérdésre megerősítette, hogy ezen intézkedés visszamenőleg vonatkozna Orbán Viktorra is, aki így nem indulhatna többet a posztért. Magyar Péter szerint ez nem minősülne visszamenőleges jogalkotásnak és nem azért fogadnák el, hogy kizárják Orbánt, hanem azért, hogy senki ne lehessen a jövőben 8 éven túl miniszterelnök. Mégpedig azért, mert „a magyar emberek látták, tapasztalták, hogy hova vezet az, ha valaki 16 vagy 20 évig miniszterelnök lehet teljes felhatalmazással, és szisztematikusan, szándékosan leépíti a jogállamot, kinyírja a fékek és ellensúlyok rendszerét, túszul ejt egy országot, és a saját családja hűbérbirtokaként kezeli”.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felett lesz politikai kontroll, mert a végső felelősség a kormányé. Szerinte kell egy olyan szerv, ami átlátja az elmúlt 16 év ügyhalmazát – példaként az autópálya-koncessziót, dohánykoncessziót, frekvenciák átadását és az állami vagyon áron alul történő eladását említette –, és fontos, hogy legyen nyomozati jogköre, de a vádemelést ugyanúgy az ügyészség fogja végezni.

„Ennek a szervnek vezetése és a Tisza-frakció vezetése lesz a két legnehezebb feladat a következő négy évben”

– vetítette előre.

Mint ismert, már Szabó Bence volt százados, a Tisza Párt elleni titkosszolgálati akciót feltáró egykori NNI-s nyomozó és a Magyar Honvédség válságos állapotáról a minap kitálaló százados, Pálinkás Szilveszter is jelezte, hogy szívesen vállalna szerepet a leendő új hivatal működésében.

Magyar Péter szerint ha van akarat és hozzá felhatalmazás, sor kerülhet az elszámoltatásra. „Nem azt mondom, hogy az elrabolt 20 ezer milliárd forintból mindet vissza fogja tudni szerezni a magyar állam, de egy jelentős részét igen” – fogalmazott.

Nemzetközi példák vannak arra, hogy milyen korrupcióellenes intézményt kéne létrehozni, házon belül még egyeztetnek, melyik a legjobb, vagy melyeket adaptálják a magyar viszonyokhoz. Azt mondta, létre kell hozni egy nagyon szigorú korrupcióellenes hatóságot, ez szerinte az egyik alapja annak, hogy Magyarország egy fejlődő ország lehessen.