Ünnep, kicsit másképpen – Elképesztő zsűri és egy zseniális Pinokkió Afrika egyik legfontosabb filmfesztiválján

„Az apró különbségek” – mondja John Travolta a Ponyvaregény egyik híres jelentében Samuel L. Jacksonnak, amikor arról érdeklődik, hogy miben volt más Amszterdam, mint Amerika. Pontosan így tudnám jellemezni a Marrakesi Nemzetközi Filmfesztvált a nagy európai mustrákhoz képes: ugyanúgy a filmet (mozit) és az művészeket ünneplik, mint mondjuk Cannes-ban, Velencében vagy Berlinben.