Carlo Collodi novemberben lenne 200 éves, Olaszországban pedig már hónapok óta ünneplik Pinokkió alkotóját. A világhírű fabábu történetének van egy kevéssé ismert fordulata is: szerzője először valóban „megölte” hősét, majd később új életet adott neki.
Keresztes Tamás rendezése vizualitásában is erős, igazi társulati csapatmunka.
A Disney-verzióknál „igazabb, komorabb, piszkosabb“, ugyanakkor meseszerűbb és csapongóbb fantáziájú Pinokkió-feldolgozást állít színpadra a Vígszínház.
Mit kell megtapasztalnia egy szilvamagnak, mielőtt Fajankóvá válna? A beszélő fabábu váratlan fordulatokban gazdag, vidám élettörténetét Vojtěch Mašek forgatókönyv-, képregény- és prózaíró meséli újra. Élénk, már-már színházi narrációja abszurd humorral fűszerezi a gyerekirodalmat. A Chrudoš Valoušek grafikus és képzőművész gazdag kidolgozású, a képregények világát is felidéző linómetszeteivel megjelent kötet a Csirimojó Kiadó gondozásában olvasható magyarul.
„Az apró különbségek” – mondja John Travolta a Ponyvaregény egyik híres jelentében Samuel L. Jacksonnak, amikor arról érdeklődik, hogy miben volt más Amszterdam, mint Amerika. Pontosan így tudnám jellemezni a Marrakesi Nemzetközi Filmfesztvált a nagy európai mustrákhoz képes: ugyanúgy a filmet (mozit) és az művészeket ünneplik, mint mondjuk Cannes-ban, Velencében vagy Berlinben.
Ő maga Pinokkió – állítja saját életéről az Oscar-díjas Roberto Benigni. A színész-rendezővel a Berlinálén készült exkluzív interjúnk. Beszéltünk az el nem készült Pinocchio filmjei mellett a saját 2002-es rendezéséről, és a legfrissebb apropóról: ő alakítja Gepettót Matteo Garrone legújabb mozgóképes adaptációjában.
A világhírű milánói Piccolo Teatro a Pinokkióval vendégeskedett a MITEM-en. Az Antonio Latella rendezte előadás, felkavaró, költői, erős drámai véggel.
Azért írtam meg a történetet, mert féltem, egyszer velem is ugyanez megtörténik, mondta Edoardo Leo színész-rendező, aki az olasz filmfesztiválon személyesen mutatta be Jó reggelt, apa! című filmvígjátékát Budapesten. A most befejeződött XI. MittelCinema Fest vendége volt Enzo D'Alo, a Pinokkió rendezője is. Munkájukról beszéltek.
Európa Filmdíjért és Oscarért is indul Paolo Sorrentino A nagy szépség című filmje, főszerepben Toni Servillo. Krimibe ágyazott második világháborús dráma a svéd Eltitkolt életek. Pazar színekben pompázik gyermekkorunk kedves olvasmánya, Pinocchio, olasz Enzo d'Alo animációs filmjében.