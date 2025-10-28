Kormánypárti oldalról erőteljes támadás érte Pintér Bélát, amiért új darabjában, a Kabukiban egy Schmidt Máriára, a Terror Háza igazgatójára emlékeztető szereplővel az egyik álom-, sőt rémálomszerű jelenetben erőszakoskodnak. A rendező nem kívánta kommentálni a botrányt.
A programban hangsúlyt kap a kortárs magyar szöveg és népszerűsítése, és a reagálás az aktuális társadalmi-hétköznapi jelenségekre.
Minél nagyobb a baj körülöttünk, annál pezsgőbb, élőbb a színház, tartja a mondás. Jelenünk társadalmi problémái a kortárs drámaszerzőink által írt színdarabokban tükröződnek talán a legközvetlenebb módon. De vajon kíváncsian néz e „tükörbe” a színházlátogató közönség? Van-e nézői érdeklődés és igény a kortárs darabokra? Egyáltalán, milyen lehetőség van színpadra, repertoárba kerülésüknek? Színházbeli bemutatásuk rizikófaktoráról színházigazgatókat, társulatvezetőket kérdeztünk. Körkép.
Ezt Pintér Béla társulata jelentette be a Facebook-oldalán.
Már a szeptemberi bemutatókban számítanak rá.
Huszonkilencedik darabját írta meg Pintér Béla, lélektanilag is mélyre ment, és sokszor fordít is a nézőponton.
Pintér Béla új darabjában megint belenyúl a közéletet izgató kérdésekbe. Ezúttal 1956 és a nemi identitás témaköre válik klasszikus művek utalásaival együtt, drámai alapanyaggá.
Már címében, majd egész hangütésében provokatív a Vérvörös Törtfehér Méregzöld Pintér Béla és Társulata előadásában. Aki fogékony a mai közéletre, kap jócskán utalást, paródiát, grimaszt és kiáltást.
Januárjában az Egyesült Államokba utazik a Titkaink, ahol többek közt Bostonban és New Yorkban is bemutatkozik Pintér Béla és Társulata.
Fácántánc címmel játssza Pintér Béla és Társulata új előadását a Szkéné Színházban. A produkcióra, akárcsak a csapat korábbi munkáira, hónapokra előre nem lehet jegyet kapni, még a párnajegyeket is elkapkodják. A Fácántánc kíméletlen tükröt tart erkölcsi állapotainkról, arról mit okozhat az épp a sorban következő hatalomban lévők szinte törvényszerű személyiségtorzulása.
Bárkibármikor címmel mutatta be Pintér Béla és Társulata új produkcióját az Átrium Film- Színházban, a Café Budapesttel közös produkcióban. Pintér, aki írta és rendezte a darabot, és játszik is benne, megmutatja azt a temérdek vágyat, ami bennünk lakik, és ami tán soha nem lel kielégítésre.
A magánteátrumként működő Átrium Film-Színház harmadik évadát kezdi szeptemberben. A Kozma Lajos által tervezett korábban mozinak helyet adó Bauhaus épület tereiben és színpadán vendég-, koprodukcióban készült- és saját előadásokkal, filmvetítésekkel, koncertekkel, könyvbemutatókkal és kiállításokkal várják a közönséget.
Titkaink című előadásával a Wiener Festwochenen lép fel tegnaptól négy alkalommal a Pintér Béla és Társulata, amely a nyáron Temesváron, Braunschweigben, Wiesbadenben és Bázelben is szerepel a darabbal.