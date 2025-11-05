A kormány „mielőbbi, költséghatékony” kivitelezésről határozott, de sem a beruházás forrásáról nem rendelkeztek, sem felelőst, sem határidőt nem jelöltek meg.
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár egyelőre elutasította, hogy a szentendrei ügyeleti ponton legyen gyermekorvos is, Pomázon és Tahitótfaluban pedig állítsák vissza az ügyeleti pontot.
Az Orbán-kormány országos egészségügyi átalakításának újabb áldozata az eddigi ügyeleti központként működő, 42 ezer embert ellátó agglomerációs település. A helyzetet elődidéző okok között többen az alacsony ügyeleti díjakat okolják.
Két gázpalack is felrobbant.
B. Richárd tagadta a bűncselekmény elkövetését, bár az elfogyasztott ital mennyisége miatt saját bevallása szerint „estek ki dolgok”.
Ha egy falunak van egy fúvószenekara, a helybéliek mindig szeretettel gondolnak muzsikusaikra, szép emlék és közösségi élmény minden koncert, falunap, utcabál, szüreti mulatság és lakodalom, ahol nekik zenélt a banda.
A szép zöld gyep nem lehet annak az ára, hogy emiatt nem jutnak ivóvízhez az emberek – mondja a gödöllői polgármester. Körkép.
Mindig tagadott, ám a negyedik betörés után a rendőrök megunták a dolgot.
„Sajnos azt tapasztaltam, hogy Pomáz belvárosában sem közvilágítás, sem díszkivilágítás nincs” – közölte Leidinger István.
A nyomozók kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették W. Rolandot.
A pisztollyal hadonászó férfi három boltban is hiába próbálkozott. A rendőrök legalább komolyan vették.
Idős emberek pénzét és ékszereit csalták ki. A rendőrök még keresik azt a férfit, aki a futárt szervezte be.
A sofőrt a budapesti otthona előtti parkolóban fogták el a rendőrök.
Az elkövetők ijedtükben a raktárba zárkóztak, és egy oldalsó ablakon kimászva próbáltak kereket oldani.
Másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett két gyerek hétfő délelőtt Pomázon - tájékoztatott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Az ellenzéki pártok is a Közösen a Városunkért Egyesületet, és annak polgármesterjelöltjét, a volt önkéntes tűzoltó-parancsnok Leidinger Istvánt támogatják.
„A nagypapa küldött, gyere velünk” – ezt mondták egyiküknek a HÉV-állomásnál. A rendőrség is kapott bejelentést az ügyben.
Két halott és két súlyos sebesült. Az összes kompromittált közigazgatási tisztviselők azonnal való eltávolítását követelik a kormánytól
Nem pontosan tudjuk, mi is az alkotás, de biztos, hogy így már nehezebb lesz nem észrevenni az úthibát.
Mesterlövészt várnak a felizzott gázpalackok hatástalanításához, 30 embert kellett kimenekíteni,
Kigyulladt egy menetrendszerűen közlekedő busz szombaton Pomáz és Pilisszentkereszt között - közölte Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Meghalt egy férfi, hárman pedig megsérültek, amikor három autó összeütközött Pomáz közelében csütörtök este - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.
Háromezer ember maradt víz nélkül Pomázon, mert meghibásodott egy nagynyomású vízvezeték - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerdán.
Három napon belül bíróság elé állították és elítélték azt a férfit, aki egy pomázi áruházban november 3-án, majd 4-én italt lopott, illetve a biztonsági őrökre támadt - tájékoztatott a Pest Megyei Főügyészség szóvivője kedden.
Lesodródott az útról és fának ütközött egy autó Pomáz és Dobogókő között vasárnap, a jármű utasa a helyszínen meghalt - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A tájékoztatás szerint a baleset a 1111-es úton történt. A műszaki mentés idejére korlátozzák a forgalmat a környéken - olvasható a közleményben.