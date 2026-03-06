Voltak törekvések rá, hogy a mi gépeinkben is turkáljanak” – mondta lapunknak Pulai András a Medián Fideszhez került mérési adatai kapcsán. A Publicus Intézet vezetője úgy véli, ők levonták a 2022-es fiaskójuk tanulságait, szerinte nem kizárt, hogy idén senki sem szerez parlamenti többséget. Szerinte ha idén már összeült valahol a manipulációs kerekasztal, az a másik oldal. Interjú.
A Népszava által megkérdezett közvélemény-kutatók alaptalannak tartják a feltételezést, hogy felülmérnék az ellenzéki kihívó támogatottságát. Ezt a lehetőséget egyedül a Publicus Intézet vezetője nem zárta ki, de ebből szerinte sem következik, hogy a Fidesznél lenne az előny.
Böcskei Balázs (IDEA Intézet) szerint az EP-választás után új fejezet kezdődik, Pulai András (Publicus Intézet) úgy látja, a helyzet még csak most élesedik.
A rezsiemelés önmagában olyan ügy, amelynek elégnek kellene lennie ahhoz, hogy néhány hónap alatt felépítsen egy működőképes ellenzéket – állítja Pulai András, a Publicus Intézet vezetője. Hiába csökkent jelentősen a Fidesz népszerűsége, egyelőre az ellenzék is válságban van.
A vakcinakampány pörög, az oltásellenesek között mégis több a jobboldali. A törésvonalakat azonban elsősorban nem a politikai hovatartozás határozza meg, hanem a lakóhely, az iskolázottság és a jövedelmi helyzet. A vírustagadók és vakcinaellenesek csak azért nincsenek még az utcán, mert még alig van kötöttség: a kormány keze megremeg a szigorítás-gomb fölött.
Akár pártot is foglalhat magának Márki-Zay Péter ha behúzza az előválasztást, így biztosítva, hogy legyen frakciója, mert az nem árt, ha valaki miniszterelnök akar lenni, vagy éppen az. A jövő hét elejére kiderül, hogy a virtigli baloldali Dobrev Klára vagy a rendszeren kívüli jobboldali populista lesz-e Orbán Viktor kihívója, de bárhogy is alakul a tavaszi meccs, az ellenzék egyfajta tisztítótűzre készülhet – beszélgetés Pulai Andrással, a Publicus Intézet stratégiai igazgatójával.
Két stratégia verseng az előválasztáson: Karácsony Gergely „néppárti üzenetekkel” mozgósítana, míg Dobrev Klára és Jakab Péter érzelmi azonosulásra játszik. A miniszterelnök-jelölti mezőny versenyzői immár lényegében fej fej mellett haladnak, és bármi megtörténhet. Pulai Andrással, a Publicus Intézet stratégiai igazgatójával a meghökkentő pozitív kampányról, az ellenzéki szavazók egyesítéséről és a blokktaktikáról beszélgettünk.
Az egyik legvisszataszítóbb – a gyermekek sérelmére elkövetett – bűncselekmény elkövetőivel próbálja összemosni a melegeket a Fidesz pedofiltörvénye. Teszi ezt minden elvárható, felelős megokolás, előzetes társadalmi vita, ne adj’ isten tudományos megalapozás (vö. szerintük a homo-, transz- és interszexualitás fertőző betegség) nélkül. Ilyen értelemben nem túlzás az utánérzés: kontrollt vesztett diktátorok szögeztek így céltáblájukra különféle csoportokat: zsidókat, cigányokat, homoszexuálisokat, kommunistákat. Jogfosztás után a módszeres kiirtással sem maradtak adósok, Hitler 5–15 ezer meleg férfit küldött a halálba. Ez jutott eszébe Orbánék a héten elfogadott homofób törvényéről Síklaki Istvánnak. A szociálpszichológus csapdaként értékeli a törvényt, amelyet cinikus gazemberséggel állított a baloldalnak a Fidesz. Pulai András politikai elemző szerint a kormány olyan negatív témákat emel a médiatérbe, amelyekkel a társadalom többségi álláspontját foglalhatja el. Próba-szerencse alapon ismét a melegeket vették elő, miután a Szájer-ügy tavaly bezavart a férfi-nő családmodell szentségéről papoló hitelességbe.
Vaskos dokumentumban, a víziók mellett konkrét számokkal aládúcolva összegezte az MSZP, milyen országot képzel egy 2022-es kormányváltás után. Az ellenzék együttműködése és szavazói számára készült anyag három fejezetre osztotta a jövőképet: az első a szabadság, a jogállamiság és a demokrácia újbóli megteremtéséről, a második az esélyegyenlőségről és a társadalmi igazságtalanságok megszüntetéséről, a harmadik a klímaigazságosságról szól.
Miképp lehet mozgósítani a bizonytalanokat az előválasztásra; miképp magyarázhatóak az egymásnak ellentmondó számok; a celebség vagy a városvezetői rutin hozza meg a sikert – interjú Pulai Andrással, a Publicus Intézet vezetőjével.
"Megvan a 106 jelöltünk, Botka László programjával ajánlatokat fogalmaztunk meg a politikai baloldal számára, a tartalom ismertetése után a technológiai részletek következnek." Mindezt Molnár Gyula, az MSZP elnöke mondta a Baloldali Sziget Fesztivál horányi rendezvényén a Népszavának szombaton, amikor azt kérdeztük, hogy áll a konkrét együttműködés a helyi szavazókörzetekben.
Hivatalosan is miniszterelnök-jelölt lesz Botka László. Az MSZP elnöksége megerősítette ugyanis e szándékáról a szegedi polgármestert, a párt kongresszusa pedig május végén választhatja meg Botkát, akinek programját tényleg a társadalom többsége támogathatónak tart.