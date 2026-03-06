Így tarts ügyesen bűnbakot – avagy Fidesz-program a cinikus gazemberséghez

Az egyik legvisszataszítóbb – a gyermekek sérelmére elkövetett – bűncselekmény elkövetőivel próbálja összemosni a melegeket a Fidesz pedofiltörvénye. Teszi ezt minden elvárható, felelős megokolás, előzetes társadalmi vita, ne adj’ isten tudományos megalapozás (vö. szerintük a homo-, transz- és interszexualitás fertőző betegség) nélkül. Ilyen értelemben nem túlzás az utánérzés: kontrollt vesztett diktátorok szögeztek így céltáblájukra különféle csoportokat: zsidókat, cigányokat, homoszexuálisokat, kommunistákat. Jogfosztás után a módszeres kiirtással sem maradtak adósok, Hitler 5–15 ezer meleg férfit küldött a halálba. Ez jutott eszébe Orbánék a héten elfogadott homofób törvényéről Síklaki Istvánnak. A szociálpszichológus csapdaként értékeli a törvényt, amelyet cinikus gazemberséggel állított a baloldalnak a Fidesz. Pulai András politikai elemző szerint a kormány olyan negatív témákat emel a médiatérbe, amelyekkel a társadalom többségi álláspontját foglalhatja el. Próba-szerencse alapon ismét a melegeket vették elő, miután a Szájer-ügy tavaly bezavart a férfi-nő családmodell szentségéről papoló hitelességbe.